Luis Henrique potrebbe lasciare l'Inter già a gennaio. Il brasiliano non è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante nelle gerarchie di Cristian Chivu e la società nerazzurra starebbe valutando la possibilità di sacrificarlo nella prossima finestra di mercato. La valutazione si aggira intorno ai 20 milioni di euro, una cifra che permetterebbe al club di recuperare parte dell'investimento effettuato nell'estate 2025 per acquistarlo dal Marsiglia. L'eventuale cessione avrebbe anche una funzione strategica: liberare risorse da reinvestire per rinforzare la rosa. Al momento non risultano trattative concrete, ma la porta non è chiusa.

La pista turca torna d'attualità

La situazione ricorda, per certi versi, quanto accaduto già nella precedente finestra di mercato. Anche allora il nome di Luis Henrique era finito sul taccuino di alcuni club turchi, a partire da Besiktas e Fenerbahce interessati a capire la fattibilità dell'operazione. Il brasiliano, tuttavia, non aveva mostrato particolare entusiasmo per questa destinazione, preferendo attendere eventuali opportunità dalla Premier League. Adesso, con un minutaggio sempre più ridotto e la prospettiva di trovare maggiore continuità altrove, lo scenario potrebbe cambiare.

Per ora Luis Henrique ha collezionato cinque presenze in Serie A, due delle quali da titolare, per un totale di 209 minuti. A questi si aggiunge una comparsata in Champions League da 17 minuti. Il bilancio è ancora fermo a zero gol e zero assist.

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