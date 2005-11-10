Con il pareggio ottenuto il Palmeiras, il Flamengo ha vinto il 10° campionato della propria storia. Si tratta dell'ottavo trofeo che il club rubro-negro ha ottenuto da quando ha preso come direttore sportivo José Boto: spiccano due campionati e una Copa Libertadores, la Champions sudamericana.

I successi e i talenti scoperti: Boto si racconta

Il dirigente portoghese in carriera ha vinto un totale di 22 trofei, fra cui 10 titoli nazionali in tre Paesi differenti: prima dei due brasiliani ha avuto successo per cinque volte nel campionato portoghese, con il Benfica e tre volte in Ucraina, con lo Shakhtar Donetsk. Il tutto con 7 allenatori differenti, nelle tre esperienze. Esperienze differenti, incentrate su strategie altrettanto diverse, visto che al Benfica ed allo Shakhtar doveva pensare prima a puntare sui giovani talenti - da individuare, valorizzare e rivendere poi a maggior prezzo - oltre che all'obbligo di trionfare. Da Angel Di Maria a Jan Oblak, da Ederson a David Luiz, da Axel Witsel a Nemanja Matic, Luka Jovic e Lazar Markovic: tanti i giocatori individuati in tempi non sospetti.

Boto ha scelto di raccontare i suoi metodi e le sue esperienze a TuttoMercatoWeb.com: ci ha parlato di come ha mantenuto il Flamengo all'altezza della propria storia, ma anche del proprio futuro, visto che il suo contratto scadrà a dicembre. In Italia si è parlato di un suo possibile approdo a più riprese: in passato ci aveva pensato la Roma, di questi tempi il suo nome è stato invece accostato al Milan, che oggi parla portoghese, come lui.

Al Flamengo ha vinto tutto. Come ha costruito una squadra così forte?

"Costruire questa squadra al Flamengo è stata una sfida molto importante, che è partita dall'eccellente gruppo di lavoro che era già presente qui. In altre parole, c’era già un’ottima base da cui partire. Nel corso di un certo periodo abbiamo inserito 12 giocatori, portando elementi di qualità internazionale come Danilo, Jorginho, Saúl Ñíguez, Samuel Lino, che è uno dei grandi protagonisti del campionato, e Carrascal".

Come vi siete mossi nello specifico?

"Abbiamo analizzato la rosa a disposizione e aggiunto giocatori capaci di portare quel livello internazionale necessario per alzare ulteriormente un’asticella che era già molto alta, introducendo anche una mentalità vincente. È così che abbiamo costruito questa squadra: a ogni finestra di mercato abbiamo cercato di inserire i giocatori di cui la squadra aveva bisogno in quel preciso momento. Tutto questo è stato possibile anche grazie alla solidità finanziaria del Flamengo".

Che differenza ha trovato nel lavorare e vincere al Flamengo rispetto ad altre esperienze di successo come quelle al Benfica ed allo Shakhtar Donetsk?

"Nel parlare della differenza tra lavorare in un club come il Flamengo, rispetto allo Shakhtar o al Benfica devo partire dal presupposto che tutti e tre hanno un unico obbligo: vincere. La grande differenza è che al Benfica e nel campionato portoghese, c’è sempre la necessità di vendere i giocatori. Di conseguenza, gli acquisti devono garantire un rendimento immediato, ma devono anche avere un potenziale di rivendita futura. Allo Shakhtar funzionava esattamente allo stesso modo. Qui, invece, possiamo andare oltre la ricerca di giocatori da valorizzare e rivendere. Possiamo puntare direttamente su calciatori che arrivano esclusivamente per garantire un rendimento sportivo, senza preoccuparci del loro potenziale di rivendita, perché il club non ha bisogno di cedere giocatori per mantenersi economicamente".

Ha vinto 10 campionati con 3 squadre diverse e con 7 allenatori differenti.

"Sì, ho vinto 10 campionati e ho avuto la fortuna di lavorare in società che mi hanno effettivamente permesso di lottare per questi traguardi, come il Benfica, lo Shakhtar e ora il Flamengo. Voglio anche sottolineare che le altre esperienze professionali che ho vissuto sono state eccellenti. Al PAOK, per esempio, ho dato il mio contributo occupandomi del mercato estivo in una stagione in cui la squadra ha poi conquistato il campionato, nell'ultimo anno. In questi dieci campionati, però, ho lavorato con sette allenatori diversi".

Cosa ha significato per lei raggiungere questo traguardo al Flamengo?

"Per quanto riguarda il Flamengo, questo successo ha un significato particolare per me. In Europa, infatti, non si ha una percezione precisa di quanto sia difficile vincere il campionato brasiliano".

Ci spieghi.

"Il Brasile è un continente, praticamente. Per rendere l'idea, percorriamo distanze che in Europa equivalgono, per esempio, a un viaggio da Madrid a Mosca, semplicemente per disputare partite del campionato nazionale. Ci sono tantissime squadre con una grande storia e tutte vogliono vincere. Inoltre, il Flamengo è la squadra da battere, perché è il club più grande del Brasile. Per questo motivo vincere il campionato brasiliano significa moltissimo. Tanto è vero che, quando sono arrivato qui con questa dirigenza, il Flamengo non conquistava il titolo di campione brasiliano da cinque anni. Per me, quindi, ha un valore enorme, perché so quanto sia difficile vincere in questo campionato".

In cosa è così difficile e particolare il campionato brasiliano?

"Per darvi un'idea, in questo momento, quando mancano due giornate alla fine del campionato, ci sono squadre che lottano per non retrocedere e che appena quattro anni fa lottavano per diventare campioni. È un campionato davvero molto difficile, sia per il numero di partite sia per le distanze che bisogna percorrere. Per questo motivo, aver conquistato questi due titoli qui significa molto per me, soprattutto perché li ho vinti con due allenatori diversi. Dimostra che, quando si dispone di un processo di lavoro e di idee chiare, si può costruire qualcosa di importante. Le mie idee, infatti, sono sempre adattabili a quelle del club: bisogna capire cosa vuole la società e poi costruire una strategia che le permetta di seguire quella direzione e raggiungere i propri obiettivi".

L'elenco dei giocatori che ha scoperto sta diventando piuttosto lungo. Di quale acquisto va più fiero?

"Sì, ormai la lista è piuttosto lunga: sono vent'anni che lavoro in questo settore. È difficile, però, individuare le operazioni più importanti. Continuo a pensare che due delle operazioni di mercato più significative siano state quelle di Axel Witsel e Marković al Benfica".

Perché proprio loro?

"Witsel è rimasto un anno al Benfica: era stato acquistato per una cifra intorno ai 6-7 milioni di euro ed è stato venduto l'anno successivo per 40 milioni. Lo stesso vale per Marković, acquistato per 5 milioni e ceduto, dopo una sola stagione sportiva, per 25 milioni di euro. Dal punto di vista economico e delle operazioni di mercato, sono state le due più significative, perché hanno garantito un rendimento sportivo durante la stagione e sono stati poi rivenduti a un prezzo quattro o cinque volte superiore a quello d'acquisto".

Oltre ai giovani talenti che ha scovato, quando ha capito di poter ingaggiare un giocatore come Danilo, che ha lasciato la Juventus?

"Questo dipende dalla politica dei club. Al Benfica, così come allo Shakhtar, dovevamo acquistare giocatori giovani, che avessero un potenziale di rivendita ma che, allo stesso tempo, fossero in grado di garantire un rendimento sportivo immediato. Il Flamengo è diverso. Qui possiamo puntare direttamente sul prodotto finito, ovvero su giocatori che arrivano esclusivamente per garantire un rendimento sportivo, senza una particolare preoccupazione per una futura rivendita. Questo mi ha permesso di portare giocatori come Danilo, Jorginho e Saúl Ñíguez: calciatori che ormai non hanno un grande potenziale di rivendita, ma che possono garantire un rendimento immediato".

A proposito di Danilo: quanto è stato importante il suo arrivo dalla Juventus?

"Nel caso di Danilo, parliamo di un giocatore estremamente importante, dentro e fuori dal campo. È una sorta di prolungamento dell'allenatore, ma anche un'espressione della politica che il club vuole portare all'interno del campo. È una persona che unisce il gruppo, che comprende perfettamente cosa significhi essere un professionista e che trasmette tutti questi valori agli altri giocatori. Avendo la possibilità di operare in questo modo, non ho esitato a portare calciatori di questo livello, anche se non si trattava più di giovani talenti da valorizzare".

Il Flamengo oggi è anche una potenza sul mercato. Si parla di un interesse della Roma per Samuel Lino: cosa puoi dirci di lui e delle sue qualità?

"Per Samuel Lino c'è effettivamente l'interesse di diversi club. Non dirò se tra questi ci sia anche la Roma oppure no, ma posso confermare che l'interesse attorno a lui è concreto e che continuano ad arrivare ogni giorno richieste di informazioni sul giocatore. Lino è un calciatore che abbiamo acquistato quando era ancora in un'età molto favorevole per un'eventuale rivendita. Lo abbiamo pagato 25 milioni di euro ed è ovvio che non lo venderemo per una cifra inferiore. Non so nemmeno se una sua cessione sarà possibile, a meno che non arrivi un'offerta molto elevata".

E invece lei resterà al Flamengo nel 2027, o un altro progetto potrebbe riportarla in Europa? Ad esempio, il Milan ha legami molto forti con il Portogallo: se si facessero avanti i rossoneri - che stanno implementando la dirigenza, con Krosche già in arrivo - prenderebbe in considerazione l'ipotesi?

"Sono stati due anni molto duri, ma anche molto felici, grazie ai titoli che abbiamo conquistato qui. In questo momento, però, la cosa più importante è concludere bene l'anno, fare una riflessione e rimanere aperti a qualsiasi possibilità. Nel calcio non sono mai stato una persona che fa grandi programmi a lungo termine. Sono sempre stato disponibile ad ascoltare nuove proposte e a valutare altre opportunità, nel caso in cui la mia esperienza qui dovesse concludersi".

Data la sua esperienza con i giovani le chiedo del suo connazionale Gustavo Varela: si è messo in grande luce in Italia, attirando l'interesse di club importanti come Juventus, Napoli ed Inter. Dove pensa che si inserirebbe meglio? È pronto per un club di alto livello?

"Con Varela ho una storia piuttosto curiosa, perché Gustavo Varela è il figlio di Fernando Varela, un difensore centrale che è stato un mio giocatore ai tempi del

PAOK. Quando sono arrivato al PAOK, Fernando era addirittura uno dei capitani della squadra. In quel periodo aveva trovato poco spazio e alla fine ha deciso di tornare in Portogallo per concludere lì la propria carriera. E ha portato con sé anche suo figlio. Questo per dire che, quando ero al PAOK, Gustavo giocava già nelle giovanili, nella formazione Under 17. A dire la verità, non seguivo molto le partite dell'Under 17, ma mi parlavano già molto bene di lui. Mi dicevano che aveva un grande fiuto del gol, che aveva proprio il senso del gol. E in effetti sta dimostrando tutto il suo valore. Sono convinto che diventerà un attaccante di livello mondiale".