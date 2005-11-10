Juventus, 2 punti buttati? Spalletti: "Cose da giornalisti, non me ne frega mai nulla"

Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, è intervenuto ai microfoni di SportMediaset dopo il pareggio per 1-1 contro il Cagliari: "Noi bisogna essere un po' più determinati, non spero di incontrarle le cose, ma devo andare a determinarle".

Deve avere risposte dai suoi giocatori?

"Sono persone serie, sono convinti che capiscono. È stata una grande prestazione, non so se sono 2 punti buttati, se va esonerato l'allenatore… Quelle sono cose che appartengono al vostro modo di fare a me non frega assolutamente niente mai".

Come si fa a trovare la ferocia che chiede?

"Nella maniera chiacchierata, allenata… Si va a fare più duelli fisici in area, più contatti a metà campo, tanto ormai ci sono spallate di continuo che ti buttano fuori dal campo, conta anche quella, non solo la pulizia di gioco".

Ci spiega l'episodio con Pisacane?

"Io sono andato a salutarlo, gli ho dato la mano e gli ho fatto i complimenti dicendogli bravo e anche bravo a perdere tempo. Anno scorso non si è giocato mai, stasera si è iniziato a fare appena Marcenaro alzava le mani per contare, per cui gli ho detto così e lui mi ha risposto: 'Quale tempo?' e siamo rimasti lì un attimo, ma è tutto a posto".