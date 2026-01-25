Juventus, allo Stadium anche Pjanic: "Non sono abbastanza bravo per tornare a giocare qui"

Allo Stadium per Juventus-Napoli c'è anche Miralem Pjanic. L'ex centrocampista bianconero prima del match è intervenuto al microfono di DAZN: "La Juve la considero come casa. Tornare qua fa sempre piacere. Venire qua, sentire l'odore dell'erba, fa sempre venire voglia di indossare maglia e scarpini e scendere in campo a giocare".

Perché non torni a giocare qui?

"Non sono più abbastanza bravo per tornare qui".

Vero che nella Juve di oggi non c'è più uno come te?

"Nel cuore del gioco il centrocampista è sempre la parte più importante di tutta la squadra, perché deve aiutare difesa e attacco e dare equilibrio a tutta la squadra. Ma io credo che nel centrocampo attuale della Juve ci siano buoni giocatori, di livello internazionale, ma alla Juve non c'è tempo, sei sempre giudicato solo se vinci. Quindi c'è sempre tanta pressione, ma questo centrocampo bianconero credo sia buono".

Su Spalletti.

"Ha detto bene Bonucci, lo ha descritto molto bene. Luciano è sempre molto diretto e guarda solo il campo, non i nomi, è uno preparatissimo e tutti i giocatori che allena si divertono con lui".

Su Chiellini.

"Di lui si può solo parlare bene".