Morte del 19enne Borgione, il cordoglio del Torino: "Lutto della famiglia granata"

Il Torino ha emesso un comunicato di cordoglio per la scomparsa del giovane Davide Borgione, che ha perso la vita nella notte per cause ancora da chiarire. Il ragazzo era un tifoso granata, oltre che un appassionato calciatore.

Questo il comunicato del Torino: "Il Presidente Urbano Cairo e tutto il Torino Football Club, addolorati per la tristissima notizia, sono vicini con affetto alla famiglia Borgione nel ricordo del caro Davide Borgione, mancato tragicamente a 19 anni.

Appassionato calciatore, studente esemplare, amante della musica, da sempre orgoglioso tifoso del Toro: Davide lascia un ricordo indelebile in tutti coloro che lo hanno conosciuto. Agli affetti più cari, ai parenti e ai tantissimi amici l'affettuosa vicinanza e il fraterno abbraccio di tutto il mondo granata".