Juventus attenta al mercato dei centravanti: da Sesko a Brobbey, i nomi nel mirino

La Juventus, in attesa di capire quale potrà essere il reale impatto stagionale di Woltemade e Kolo Muani in zona gol, valuta l'inserimento di un nuovo centravanti di spessore già nel mercato di gennaio. Ed in questo senso, scrive TuttoJuve, sono diversi i nomi già seguiti dalla dirigenza bianconera.

I primi sulla lista sono quelli di Benjamin Sesko e Folarin Balogun, attaccanti rispettivamente di Manchester United e Monaco. Il problema in questo senso è il costo del cartellino: per Sesko servirebbero non meno di 70 milioni di euro, mentre per Balogun il valore è di circa 40 milioni. Soldi importanti, da qui Carnevali e gli altri dirigenti valutano alternative e una di queste potrebbe essere Brian Brobbey, attaccante olandese oggi al Sunderland la cui valutazione sarebbe inferiore a quelle degli altri due candidati.