23:19 - Henning Berg, allenatore dell'Omonia Nicosia, ha parlato in conferenza stampa al termine della sfida contro la Juventus. TUTTOmercatoWEB.com vi riporta la conferenza stampa dell’allenatore in diretta.

Sulla partita?

"Per fare risultato qui devi far qualcosa di più. La Juve è una squadra di altissimo livello, è una squadra da Champions non da Europa League. Siamo stati competitivi fino al 2-1. Abbiamo imparato qualcosa, è stata una bella esperienza, abbiamo misurato il nostro livello. Fino al 2-1 poteva succedere di tutto"

Su Balkovec?

"Lui veniva da un infortunio che lo aveva tenuto fuori un paio settimane. Aveva giocato con l’Apoel. Considerando che abbiamo altre partite ravvicinate, è difficile che possa giocarle tutte. Non era pronto per giocare tutti i 90′, soltanto una parte e l’ha fatta molto bene. Jure ha giocato molte partite ottime per noi, ho dato la possibilità dal primo minuto a Duverne per aiutarlo un po’. Le scelte avevano a che fare con la gestione della rosa e non con l’avversario".

Si aspettava di più da alcuni?

"Siamo piuttosto contenti in generale della nostra prestazione. Una gara contro la Juve non è giusta per testare il valore dei nostri giocatori".

Sulla prossima contro il Celtic?

Il Celtic sarà importante per noi, giocheremo in casa. Se dobbiamo avere qualche possibilità di passare dobbiamo vincere, cercheremo di farlo. Cercheremo di concentrarci soprattutto sul campionato".