Continuità di prestazioni e di risultati. E’ quello che inseguono Juventus e Venezia in campo alle 12.30 all’Allianz Stadium. La squadra di Luciano Spalletti insegue punti per rientrare immediatamente nella zona che vale un posto nelle prossime competizioni europee e soprattutto insegue una serie di risultati utili che per il momento non è mai riuscita a centrare. Di fronte però ci sono i veneti di Davide Nicola rivitalizzati dal nuovo tecnico e reduci dal successo contro l’Udinese prima della sosta per le Nazionali.

Le scelte di Spalletti

Luciano Spalletti conferma Kolo Muani in avanti con Zhegrova e Alajbegovic sulle corsie laterali. In mezzo al campo con Douglas Luis c’è Koopmeiners mentre McKennie ha il compito di legare i reparti. In difesa, davanti a Vicario, Bremer e Kelly sono i centrali con Celik a destra e Cabal a sinistra.

L'undici di Nicola

Davide Nicola si affida ad Adams in attacco al fianco di Lauberbach con Hainaut e Haps sulle corsie laterali. A centrocampo spazio a Kike Perez, Sohm e Busio mentre in difesa Halhal, Moreno e Juan Jesus hanno il compito di proteggere la porta di Stankovic.

Le formazioni ufficiali

Juventus (4-2-3-1): Vicario; Celik, Bremer, Kelly, Cabal; Koopmeiners, Douglas Luiz; Zhegrova, McKennie, Alajbegovic; Kolo Muani.

Venezia (3-5-2): Stankovic; Halhal, Moreno, Juan Jesus; Hainaut, Kike Perez, Sohm, Busio, Haps; Adams, Lauberbach.