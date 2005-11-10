La Lazio di Gattuso non accenna a frenare: con il 3-0 rifilato al Lecce allo stadio Olimpico, i biancocelesti si sono portati a quota 32 punti dopo 12 giornate. Doppietta di Noslin e cucchiaio di Frattesi a impreziosire il successo: anche se l'Inter dovesse vincere a Bergamo, contro l'Atalanta, la Lazio resterebbe in testa in solitaria anche dopo questo fine settimana.

In 3 casi è stato scudetto con questi numeri

Dal 2004/05, ovvero da quando il campionato di Serie A è diventato a 20 squadre, in 3 casi la squadra che ha raccolto 32 punti dopo 12 giornate ha poi vinto lo scudetto. Si tratta della Juventus di Sarri, nella stagione 2019/20, poi del Milan di Pioli, nella stagione 2021/22, ed infine del Napoli di Spalletti, nell'annata 2022/23.

Derby da brividi all'orizzonte

Un inizio di stagione da vertigini per la Lazio, soprattutto considerando che nella Capitale c'è anche la Roma che corre senza sosta e che ha appena annientato il Parma con un 5-1 a firma di Malen, autore di un poker. Solo altre due gare di campionato, poi sarà tempo di resa dei conti: il prossimo 13 dicembre c'è il derby che vale un pezzo di scudetto, con la Lazio squadra ospitante.