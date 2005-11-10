Non solo attaccante e centrocampista, la Juventus per gennaio lavora anche alla possibilità di andare a prendere un esterno, soprattutto se ci dovessero essere novità sul fronte Cambiaso. E qui ecco che ci potrebbero essere delle possibilità importanti, tenendo sempre presente che il settlement agreement non lascia molti margini di manovra.

Udogie primo nome ma non mancano le alternative

Per questo ruolo una prima scelta sarebbe Udogie, un giocatore che farebbe molto comodo ma è chiaro che non sarà semplice ottenere risposte positive già a gennaio dal Tottenham. La Juventus potrebbe proporre una formula di un prestito oneroso con diritto di riscatto. Puntando anche sul fatto che per il momento il suo utilizzo è stato limitato con sole 5 presenze in Premier League. I bianconeri sicuramente faranno un tentativo. È evidente che non c’è solo Udogie nei pensieri della Juventus, che sta facendo anche altre valutazioni. Carnevali e Massara stanno pensando anche a qualche occasione. È il caso di David Raum e Tyrick Mitchell, che a giugno si libereranno rispettivamente da Lipsia e Crystal Palace. Sullo sfondo rimangono anche altre opzioni come Tagliafico e Miranda. Per quanto riguarda invece il settore offensivo le luci si sono già accese da tempo su Sorloth. I bianconeri sono in pressing da tempo per provare a convincere l’Atletico Madrid a cederlo in prestito già in questa finestra invernale. Il discorso si potrebbe allargare al riscatto di David fissato a giugno. Un’altra chiave è rappresentata da Nico Gonzalez che per giugno potrebbe tornare un’opportunità importante per il club spagnolo.