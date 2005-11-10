Test importante e complicato quello che l'Udinese affronterà questo pomeriggio allo stadio Dall'Ara, contro il Bologna di Palladino. Dopo l'inizio disastroso e l'esonero di Kosta Runjaic, Paolo Zanetti è entrato a gamba tesa nello spogliatoio friulani. L'obiettivo è chiaro: Zanetti ha fra i suoi punti di forza la capacità di stimolare il carattere dei propri giocatori e con le dichiarazioni - anche forti - fatte nelle prime conferenze stampa sembra voler stimolare una reazione, soprattutto da parte dei giocatori più importanti.

Nessuno è intoccabile, nemmeno Okoye

Con un messaggio mandato "ai naviganti": a partire da Okoye, nessuno si senta intoccabile o al sicuro. Per la seconda Udinese che vedremo oggi all'opera dopo la prima che ha perso a Venezia, la curiosità parte proprio dalla scelta in porta. E attenzione: può essere solo un avviso, ma l'anno scorso a Verona non si fece problemi a mettere in panchina Montipò per dare spazio a Perilli, visto che il primo portiere non rendeva.

Zanetti su Okoye ha dichiarato: "L'anno scorso è stato tra i migliori portieri della Serie A, ero avversario e spettatore e ho visto le sue capacità, in un momento mentale evidentemente diverso. Il mio obiettivo è recuperare Okoye e vale anche per altri, sto parlando tanto con lui e voglio che sia quello che può essere, anche grazie al mio supporto. Poi c'è il campo, non ho gerarchie predefinite".

Niente rivoluzioni, più intensità, Zaniolo al centro e Davis in dubbio

Per il resto non aspettiamoci stravolgimenti almeno per quanto riguarda il sistema (si continua con il 3-4-2-1), piuttosto cambierà il modo di stare in campo. Zanetti ha parlato apertamente della necessità di alzare di molto l'intensità. Chiaro segnale che la squadra che ha ereditato da Runjaic non l'ha trovata ad un livello che ritiene adeguato, dal punto di vista fisico.

Davis in dubbio, ma solo perché non al meglio: a Bologna può esserci Bayo. Zaniolo destinato a prendersi sempre più responsabilità: Zanetti ha abituato a saper valorizzare i giocatori più tecnici, usando bastone e carota, lo ha fatto per esempio con Baldanzi e Giovane nelle precedenti esperienze.