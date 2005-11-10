Dopo mesi difficili, Khephren Thuram è pronto a lasciarsi alle spalle il lungo calvario. Il centrocampista della Juventus, fermo da tutta la preparazione estiva a causa di una condropatia rotulea al ginocchio destro che ha richiesto un intervento chirurgico, domani lascerà definitivamente il J-Medical per trasferirsi alla Continassa, riferisce Tuttosport. Un primo passo importante verso il ritorno in campo, dopo un percorso riabilitativo particolarmente lungo e lontano dai compagni. Luciano Spalletti potrà finalmente intravedere una nuova risorsa per il proprio centrocampo, anche se servirà ancora pazienza prima di riaverlo a disposizione.

Il rientro sarà graduale

Il programma concordato con lo staff medico bianconero prevede una ripresa progressiva. Inizialmente Thuram lavorerà in palestra per ritrovare condizione e tono muscolare, prima di tornare gradualmente a svolgere le prime esercitazioni sul terreno della Continassa. Prevista anche una possibile tappa in Francia per un consulto finale con il professore che lo ha operato. Successivamente ci sarà una settimana di pausa, presumibilmente in concomitanza con le festività natalizie, prima di aumentare sensibilmente i carichi di lavoro. L'obiettivo è tornare arruolabile intorno alla metà di gennaio, ma ogni valutazione sarà fatta senza forzature.

C'è la possibile data del rientro ma niente sforzi

Il calendario potrebbe indicare nella sfida casalinga contro il Genoa di De Rossi del 17 gennaio prossimo il possibile appuntamento per rivedere Thuram tra i convocati. Una prospettiva che rappresenterebbe una notizia importante per Spalletti, desideroso di recuperare un centrocampista dalle caratteristiche preziose per equilibrio, fisicità e qualità nella gestione del pallone. La Juventus, tuttavia, non vuole correre rischi: la priorità è restituire al francese la migliore condizione possibile, evitando ricadute dopo un'assenza così lunga.