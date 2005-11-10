"La Nazionale? Per costruire le cose c'è bisogno di tempo e lavorare. Sappiamo che dobbiamo iniziare un nuovo ciclo, purtroppo siamo diventati un paese in tutti i settori dove vige la polemica continua. Non si cerca di risolvere i problemi, ma di trovare dei colpevoli". Così a TuttoMercatoWeb.com l'operatore di mercato Beppe Accardi a proposito dell'Italia e l'eliminazione dalla Nations League.

Il 14 dicembre si decide il presidente federale. Da che parte sta? Galliani o Malagò?

"Galliani tutta la vita. Parliamo di un uomo di calcio".

Serie A: riprende il campionato.

"Sono felice per la Lazio e per Gattuso, è la prova che lavorare in silenzio senza chiacchiere e polemiche porta dei risultati".

Serie B: per il suo Palermo è l'anno giusto?

"Sì, ne sono convinto. Ma non bisogna abbassare la guardia. La sensazione però è che sia l'anno giusto, il Palermo ha una squadra molto forte. Johnsen e Vavassori sono imprescindibili. Johnsen nei momenti di difficoltà ti crea sempre la superiorità numerica, fa gol. Nessuno ha calciatori come lui".

L'antagonista dei rosanero?

"Il Modena. Ma alcune squadre come Pisa e Verona possono tornare in lotta. La Serie B è un campionato particolare, strano, lungo. E insidioso".

Rizzo rinnoverà a Brescia?

"Ne stiamo parlando. Il Brescia ha grande stima di Alberto, è un ragazzo che si è fatto apprezzare. Vedremo le evoluzioni".