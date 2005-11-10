Niente Francia per Kalulu: Zidane sceglie un calciatore a sorpresa per sostituirlo
Pierpaolo Matrone
Brutte notizie per la Juventus dopo il pareggio per 2-2 contro la Fiorentina. Pierre Kalulu ha riportato una lesione ai muscoli ischiocrurali della coscia sinistra, evidenziata dagli esami strumentali effettuati questa mattina in collaborazione tra lo staff medico della nazionale francese e quello bianconero. Come riportato da Tuttomercatoweb.com, il difensore sarà costretto a fermarsi e non potrà rispondere alla convocazione del commissario tecnico Zinedine Zidane. Kalulu resterà a Torino per iniziare il percorso riabilitativo, con l'obiettivo di tornare a disposizione di Luciano Spalletti il prima possibile. La Juventus tornerà in campo il 22 novembre contro il Venezia.
Francia, Kalulu salta Italia e Turchia: Zidane chiama Kumbedi
L'infortunio impedirà a Kalulu di partecipare ai prossimi due appuntamenti della Nations League. La Francia affronterà l'Italia il 12 novembre a San Siro, prima di ospitare la Turchia il 15 novembre. Per sostituire il difensore juventino, Zidane ha deciso di puntare su Saël Kumbedi, giovane laterale del Wolfsburg, attualmente impegnato nella seconda divisione tedesca.
La sorpresa di Zidane: Kumbedi promosso dall'Under 21
Una convocazione inattesa per l'ex difensore del Lione, inizialmente inserito nella lista della nazionale francese Under 21. Kumbedi avrà così l'opportunità di aggregarsi alla selezione maggiore e mettersi in mostra agli ordini di Zidane, approfittando dell'assenza forzata di Kalulu.