Juventus, Thuram resterà in Francia per due settimane: il rientro non prima di metà gennaio

La riabilitazione di Khephren Thuram prosegue a Lione. Il centrocampista è tornato in Francia, dove passerà le prossime due settimane nel centro riabilitativo di Hauteville.

Qui, ricorda Tuttosport, il suo percorso di recupero proseguirà sotto la stretta supervisione di Bertrand Sonnery-Cottet, il chirurgo che lo ha operato, lo scorso 3 settembre, per risolvere la condropatia rotulea del ginocchio destro. È un ritorno perché Thuram aveva già svolto qui la prima fase post operatoria. Il giocatore era poi rientrato a Torino per lavorare al J-Medical, al fianco dei compagni, altrettanto sfortunati, Manuel Locatelli e Kenan Yildiz.

Ieri, i due hanno continuato la loro riabilitazione nella clinica torinese, mentre Thuram - in accordo con la Juventus, ovviamente -, è tornato in Francia. Adesso, l'orizzonte è fissato al 2027, troppo presto per essere precisi con le date, in questi casi è fondamentale la prudenza.