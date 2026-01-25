Roma, Soulè: "Importante oggi per restare in alto. Malen? L'avete visto tutti"

Scelto tra gli undici titolari nella sfida tra Roma e Milan, Matias Soulè ha commentato il match in programma ai microfoni di DAZN: "Proviamo a cercare di fare quello che ci chiede il mister. Secondo me lo stiamo facendo molto bene, proviamo a migliorare di settimana in settimana, dobbiamo essere tranquilli. Quando noi attaccanti ci abbassiamo, i difensori ci coprono davanti e quindi si applica il gioco di squadra".

La vittoria della Juventus mette pressione?

"Noi dobbiamo pensare a noi, partita molto importante per la classifica. Sarà fondamentale come tutte le altre gare ma questo è uno scontro diretto e sarà importantissima per restare lì".

Malen si è già integrato?

"Lui è appena arrivato ma l'avete visto tutti. Noi lo vediamo in settimana e speriamo possa far bene, gli auguro di mostrare quello che ci mostra. Ha fisico, corsa e tiro".