Jhon Lucumi, difensore colombiano della Juventus, è stato intervistato da Sky Sport prima della sfida di Europa League contro l'Omonia Nicosia: "Stiamo bene, oggi è una buona opportunità per continuare a cercare il nostro livello e vincere davanti alla nostra gente".

Sarà un test per quei giocatori che hanno trovato meno spazio?

"Dobbiamo essere tutti pronti per giocare, ci stiamo allenando bene: oggi l'allenatore ha scelto un undici ma a prescindere da chi gioca bisogna aiutare tutti la squadra, pensando a vincere per far stare la Juventus nei posti dove essere".

C'è la sensazione di poter ipotecare la qualificazione vincendo stasera?

"Dobbiamo vincere. Quando sei nella Juventus non ci sono alibi, devi cercare di fare il meglio tutti i giorni in allenamento e in ogni partita".