Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24
TMW

Juventus-Nico Gonzalez, avanti insieme: nei prossimi giorni la firma sul rinnovo

TMW
Camillo Demichelis
autore
Camillo Demichelis
Oggi alle 10:06Serie A
08.10.2026 10:06Serie A
Fonti preferite
Juventus e Nico Gonzalez avanti insieme: l’argentino, nei prossimi giorni, firmerà il rinnovo del contratto con i bianconeri
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Il ritorno di Nico Gonzalez alla Juventus ha assunto rapidamente contorni diversi rispetto a quelli che sembravano delinearsi al termine della scorsa stagione. Dopo l’esperienza in prestito all’Atletico Madrid, l’attaccante argentino è rientrato a Torino con una nuova mentalità e con la voglia di riconquistare un ruolo importante in bianconero. A spingere in questa direzione è stato soprattutto Luciano Spalletti. Il tecnico di Certaldo ha creduto fin da subito nelle qualità dell’argentino, tanto da fare di tutto per convincerlo a rimanere alla Juventus anche durante il Mondiale. Tra i due è nato immediatamente un rapporto positivo, basato sulla fiducia, e Gonzalez ha iniziato a dare risposte concrete già nelle prime partite. Una delle conferme più importanti è arrivata contro il Parma, quando l’argentino ha trovato la rete che ha sbloccato la gara. Non si tratta soltanto del gol, ma dell’atteggiamento mostrato in campo: maggiore disponibilità, più sacrificio e una partecipazione più costante al gioco della squadra. Il cambiamento è stato evidente anche agli occhi della società, che ha deciso di puntare nuovamente sul giocatore. Giovanni Carnevali e Ricky Massara hanno infatti scelto di premiare il nuovo percorso intrapreso da Gonzalez con il rinnovo del contratto. L’accordo è già stato deciso e la firma è attesa nei prossimi giorni.

Spalletti decisivo per la rinascita di Gonzalez

Uno degli aspetti più importanti del nuovo percorso di Nico Gonzalez è senza dubbio il rapporto instaurato con Spalletti. Il tecnico bianconero ha individuato nell’argentino caratteristiche utili al proprio progetto e gli ha trasmesso fin da subito la fiducia necessaria per tornare protagonista. Gonzalez ha raccolto il messaggio dell’allenatore e ha risposto con prestazioni convincenti. Rispetto al passato, l’attaccante sembra aver ritrovato continuità e soprattutto una maggiore convinzione nei propri mezzi. Il gol realizzato contro il Parma ha rappresentato una prima conferma del suo nuovo approccio. Nel sistema di gioco di Spalletti, inoltre, l’argentino può offrire diverse soluzioni. La capacità di sacrificarsi per la squadra, unita alla qualità negli ultimi metri, lo rende un elemento particolarmente importante per il tecnico. Per questo la Juventus ha deciso di continuare a puntare su di lui. Il club considera Gonzalez una pedina preziosa per il presente e per il futuro e ha scelto di consolidare il rapporto con il giocatore attraverso un nuovo accordo.

Juventus e Nico Gonzalez, il rinnovo è deciso

La nuova versione di Nico Gonzalez ha convinto definitivamente anche la dirigenza. Il ritorno dall’Atletico Madrid poteva aprire scenari differenti, ma la volontà dell’argentino di restare e l'impatto avuto da Spalletti hanno cambiato completamente la situazione.
Carnevali e Massara hanno apprezzato il modo in cui Gonzalez ha affrontato il suo ritorno a Torino e soprattutto la determinazione dimostrata nel voler tornare protagonista con la maglia bianconera. Le prime prestazioni hanno confermato le sensazioni positive e portato la società a prendere una decisione precisa sul suo futuro. Il rinnovo è infatti già stato definito e Nico Gonzalez firmerà il nuovo accordo con la Juventus nei prossimi giorni. Non si tratta quindi di una semplice possibilità o di una trattativa ancora da chiudere: il club ha scelto di confermare pienamente la propria fiducia nell’argentino. Dopo il prestito all’Atletico Madrid, il futuro di Gonzalez sembrava poter essere lontano da Torino. L’arrivo di Spalletti ha però cambiato lo scenario, convincendo il giocatore a restare e dando nuova linfa al suo percorso in bianconero. Ora l’argentino è pronto a proseguire sulla strada intrapresa e a ripagare la fiducia ricevuta. La Juventus, dal canto suo, ha deciso di blindarlo e di renderlo parte integrante del progetto anche per gli anni a venire.

Articoli correlati

Immagine news 1
Più minuti agli italiani, il Frosinone primeggia in Serie A. Juventus e Milan in fondo
Immagine news 2
Pochi italiani in Serie A? Il Cagliari è la squadra che ne schiera di più, male Roma e Inter
Immagine news 3
Meloni smentisce: "Mai intervenuta su Malagò. Altrimenti non sarebbe finita così"
Immagine news 4
Juventus, Woltemade non convince: tre nomi nel radar per il nuovo centravanti

Altre notizie Serie A

Oggi
Immagine news 1
12:15 Serie ATMW
TMWPiù minuti agli italiani, il Frosinone primeggia in Serie A. Juventus e Milan in fondo
Immagine news 2
12:08 Serie A
Inter, Luca Casassa nuovo Communications Director. Marotta: "Valore aggiunto per il club"
Immagine news 3
12:00 Serie ATMW
TMWPochi italiani in Serie A? Il Cagliari è la squadra che ne schiera di più, male Roma e Inter
Immagine news 4
11:52 Serie A
Bologna, quanta abbondanza a centrocampo: in sei per due maglie, Palladino valuta
Immagine news 5
11:45 Serie A
Milan, Cardinale atteso al Mapei: con lui in tribuna i rossoneri non hanno mai perso
Immagine news 6
11:38 Serie ATMW
TMWKean, un fuoriclasse incompreso o un talento a metà? E la Fiorentina sorride
Immagine news 7
11:30 Serie A
Milan, Saelemaekers fuori fino a febbraio: Amorim studia le soluzioni per rimpiazzarlo
Immagine news 8
11:23 Serie A
De Napoli difende Allegri: "Va supportato, non criticato. Il Napoli non ha fatto mercato"
Immagine editoriale di Lorenzo Di Benedetto
L'idoneità di McTominay vale quanto un super colpo di mercato. Ma Allegri non ha più tempo: il Napoli deve cambiare marcia subito. Spalletti e Amorim: ricominciano gli esami. Tanti dubbi sulla maxi sosta: gli infortuni non sono casuali
Primo piano
Immagine top news n.0 Amorim: "Tifo Milan da quando sono bambino. Ramos? Segnerà, non vi preoccupate"
Immagine top news n.1 Bologna-Darmian, ci siamo: fumata bianca e firma sul contratto in arrivo, i dettagli
Immagine top news n.2 L'annuncio di Modric sul suo futuro (e nota sul suo rapporto con Amorim)
Immagine top news n.3 La UEFA studia la guerra a Infantino: i retroscena dietro la maxi-riunione di Berlino. Ma manca un candidato
Immagine top news n.4 Cristiano come Maradona e Pelè. Quasi certamente non giocherà più nel Portogallo
Immagine top news n.5 Napoli, Allegri sorride: torna McTominay. Ma Max perde Vergara a lungo
Immagine top news n.6 Pedro dice basta: l’addio al calcio di uno dei giocatori più decisivi di sempre
Immagine top news n.7 Messi lascia l'Argentina: lacrime, eternità, gli applausi di Ronaldo e il dolore per papà Jorge
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Scoppia il dibattito: chi è il vero Kevin de Bruyne nel 2026?
APP TMW
Immagine news podcast n.1 "Montella Out!" La Turchia attacca il ct ma avete visto gli assenti?
Immagine news podcast n.2 Vi spieghiamo le scelte dietro la nostra Top 100 sui talenti del futuro per l'Italia
Immagine news podcast n.3 Il futuro dell'Italia: dal possibile esordio di Inacio ai nuovi allenatori che brillano in Serie C
Immagine news podcast n.4 A volte ritornano: Kim Min-jae può sbarcare in Italia nel mercato di gennaio
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Serie A, la ripresa del campionato dopo la sosta vista dagli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Juve, Oreggia: "Segnali con l'Atalanta ma ancora manca un gioco"
Immagine news Altre Notizie n.3 Milan, Braglia: "Adesso serve un cambio di passo. Manca ancora identità"
Serie A
Immagine box news Serie A Bologna, tutti i nazionali sono a disposizione. Lavoro differenziato per Odgaard
Immagine box news Serie A Più minuti agli italiani, il Frosinone primeggia in Serie A. Juventus e Milan in fondo
Immagine box news Serie A Inter, Luca Casassa nuovo Communications Director. Marotta: "Valore aggiunto per il club"
Immagine box news Serie A Pochi italiani in Serie A? Il Cagliari è la squadra che ne schiera di più, male Roma e Inter
Immagine box news Serie A Bologna, quanta abbondanza a centrocampo: in sei per due maglie, Palladino valuta
Immagine box news Serie A Milan, Cardinale atteso al Mapei: con lui in tribuna i rossoneri non hanno mai perso
Serie B
Immagine box news Serie B Serie B, gli ammoniti e gli espulsi in vista della 6ª giornata: sono 9 giocatori con 3 gialli
Immagine box news Serie B Avellino, Nesta: "Dobbiamo dominare di più le gare. Favilli e Palmiero stanno bene"
Immagine box news Serie B Sampdoria, Joseph Tey ad Avellino? Niente di fatto. Assisterà al GP di Singapore
Immagine box news Serie B Arezzo, al via i lavori per il nuovo stadio: da domani la demolizione della Maratona
Immagine box news Serie B Empoli, scade l'esclusiva: i fondi Usa non esercitano l'opzione ma la trattativa resta
Immagine box news Serie B Cesena, Di Taranto verso il Padova: per il post spunta Sandro Mencucci
Serie C
Immagine box news Serie C Gubbio, Notari sulla scelta di Braglia: "Se servirà battere i pugni sul tavolo saprà farlo"
Immagine box news Serie C Bari, Darboe si ferma per almeno tre settimane: salta Giugliano, Crotone e Casertana
Immagine box news Serie C Grosseto, pignorate le quote del club. La replica: "Nessun effetto sulla gestione"
Immagine box news Serie C Barletta, Romano: "Massima fiducia in Paci. Antonini? Non so neanche dove abiti"
Immagine box news Serie C Catanzaro, Pafundi a riposo precauzionale: dubbio in vista del Mantova
Immagine box news Serie C Antonini, tutti lo vogliono... o è lui che vuole club? O non c'è niente di vero in tutto ciò?
Pronostici
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Italia-Turchia
Immagine box news Pronostici Pronostico Italia-Turchia, gli Azzurri vogliono chiudere in bellezza
Immagine box news Pronostici Pronostico Portogallo-Norvegia, i lusitani vogliono mettere il sigillo
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Parma Femminile, si lavora per il nuovo tecnico: il nome in pole è quello di Sottili
Immagine box news Calcio femminile Italia Femminile, Soncin: "Giocare a Firenze è sempre una grande emozione. Sarà una bella spinta"
Immagine box news Calcio femminile Como 1907, la centrocampista arriva dal Messico: ecco in biancoblu Silvana Flores
Immagine box news Calcio femminile Arriva un esonero anche in Serie A femminile. Il Parma esonera Valenti e il suo staff
Immagine box news Calcio femminile L'Italia si prepara alla sfida con la Bielorussia: in gruppo anche le ultime tre 'americane'
Immagine box news Calcio femminile Italia Under17, oggi l'esordio nel Round 1 di qualificazione all'Europeo: sfida all'Austria
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Una leggenda dell'Inter e del calcio italiano: la storia di Sandro Mazzola
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Cagliari, Chicago, Pescara, il viaggio picaresco di Raffaello Ciocca
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Una leggenda va trattata come tale: CR7 si scusa ma Jorge Jesus ha fallito
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
8 ottobre 2003, il primo gol di Luca Toni con il Palermo. Da lì in poi prenderà il volo
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio - I migliori centrocampisti dopo 5 giornate
Sportissimo
Newsticker
06/10 Figc: Malagò commissario e nuove elezioni entro il 31 gennaio
06/10 Caso Malagò, ecco chi deciderà sul commissariamento della Figc
05/10 Stasera Italia-Turchia. Da vecchi brocchi a giovani talenti. Quale è la vera Nazionale?
03/10 Caso Malagò, verso la giunta del Coni: per gli avvocati «il tesseramento è indispensabile»
02/10 Caso Malagò e possibile commissariamento Figc, il Coni convoca la giunta: cosa può succedere