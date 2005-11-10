Marcus Thuram lascia il ritiro della Francia. Problemi fisici, rientra in Italia

Marcus Thuram non prenderà parte alle partite di UEFA Nations League con la nazionale francese e pertanto tornerà a disposizione dell'Inter per curarsi al problema al bicipite fermorale destro riportato nel corso della partita contro il Como.

Lo fa sapere la Federcalcio francese, che riporta: "Considerato il mancato miglioramento di questa mattina e a seguito degli esami, d'accordo con l'Inter e il giocatore, lo staff medico della nazionale francese ha deciso di rimandarlo al suo club". Thuram lascia oggi stesso il ritiro di Clairefontaine. I bleus saranno impegnati giovedì contro l'Italia a San Siro e domenica contro la Turchia a Bordeaux. Non è stato ancora annunciato il sostituto.