Marcus Thuram lascia il ritiro della Francia. Problemi fisici, rientra in Italia
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Gaetano Mocciaro
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Oggi alle 16:41Serie A
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10.11.2026 16:41Serie A
La Federcalcio ha fatto sapere che in accordo con l'Inter il giocatore tornerà a disposizione del club a seguito del problema al bicipite femorale
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Marcus Thuram non prenderà parte alle partite di UEFA Nations League con la nazionale francese e pertanto tornerà a disposizione dell'Inter per curarsi al problema al bicipite fermorale destro riportato nel corso della partita contro il Como.
Lo fa sapere la Federcalcio francese, che riporta: "Considerato il mancato miglioramento di questa mattina e a seguito degli esami, d'accordo con l'Inter e il giocatore, lo staff medico della nazionale francese ha deciso di rimandarlo al suo club". Thuram lascia oggi stesso il ritiro di Clairefontaine. I bleus saranno impegnati giovedì contro l'Italia a San Siro e domenica contro la Turchia a Bordeaux. Non è stato ancora annunciato il sostituto.
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