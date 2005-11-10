Alphadjo Cisse: "Al Milan devi vincere tutto, è la normalità. Impressionato da Gila"

Prima convocazione con la nazionale maggiore per Alphadjo Cisse, talento del Milan capace di segnare 8 gol con i rossoneri in questo avvio di stagione. Il classe 2006, intervenuto in conferenza stampa a Coverciano, racconta il suo approdo in rossonero dopo il brutto infortunio della passata stagione e la sua voglia di vincere un trofeo con il Milan: "L'infortunio lo scorso anno è stato un momento difficile, ma l'ho affrontato bene. La convinzione di arrivare a Milanello per mostrare le mie qualità era alta e questo mi ha aiutato molto

Qual è il tuo ruolo?

"Posso giocare ovunque in attacco. Poi sul ruolo specifico non so se è meglio dirlo, mi piace giocare in tutte le posizioni".

Sogni di vincere lo Scudetto?

"Per il Milan vincere è la priorità, lo Scudetto come qualsiasi altra competizione. Vincere è la normalità e non si può trascurare alcuna competizione, al Milan devi vincere tutto".

Chi ti ha impressionato di più al Milan?

"Modric sarebbe troppo scontato... Dico Gila".