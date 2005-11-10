Juventus, non solo Palmisani: per la porta spunta anche il 17enne Prescott del Bayern

La Juventus guarda già al futuro e lavora per costruire una rosa competitiva anche nelle prossime stagioni. Con Guglielmo Vicario sempre più vicino alla riconferma tra i pali, la dirigenza bianconera è comunque alla ricerca di un portiere giovane e di prospettiva da far crescere all’interno del progetto. Tra i nomi già valutati c’è quello di Lorenzo Palmisani, portiere del Frosinone seguito anche nella scorsa estate. Dalla Germania, però, arriva una nuova candidatura che potrebbe presto diventare suggestiva.

Occhi della Juve in casa Bayern Monaco

Si tratta di Leonard Prescott, giovanissimo estremo difensore del Bayern Monaco. Il portiere, classe 2009, ha appena 17 anni ma è già considerato uno dei prospetti più interessanti del settore giovanile bavarese. Il suo talento l'ha già portato del resto a un passo dal debutto clamoroso in Champions League proprio contro una squadra italiana: lo scorso marzo, infatti, era stato valutato per scendere in campo nella sfida tra Atalanta e Bayern Monaco. Alla fine, la scelta del club tedesco è ricaduta però su Jonas Urbig, considerato il principale candidato a raccogliere l'eredità di Manuel Neuer tra i pali del Bayern.

Il contratto di Prescott scadrà il 30 giugno 2027

Proprio questa gerarchia potrebbe spingere Prescott a guardarsi intorno. Il giovane portiere, spiega Sportmediaset, starebbe valutando di non rinnovare il contratto con il Bayern, attualmente in scadenza nel 2027. La Juventus osserva con attenzione la situazione e potrebbe inserirsi per assicurarsi uno dei giovani portieri più promettenti del panorama tedesco.