Juventus, le scelte di Spalletti per il test con la Cremonese: c'è Kolo Muani centravanti
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Giacomo Iacobellis
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ieri alle 12:07Serie A
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02.10.2026 12:07Serie A
Assente l'ultimo arrivato Neto, mentre sono in panchina i due figli d'arte bianconeri Alfonso Montero e Davide Marchisio, alla prima chiamata coi grandi.
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È quasi tutto pronto al JTC di Torino per la sfida amichevole che la Juventus giocherà contro la Cremonese alle ore 12.30. Di seguito l'undici scelto da mister Luciano Spalletti per affrontare la truppa di Pecchia.
La formazione della Juve per il test con la Cremonese
Juventus (4-2-3-1) Pinsoglio; Gatti, Bremer, Rugani, Kelly; McKennie, Makiobo; Cambiaso, Amaradio, Grelaud; Kolo Muani. Allenatore: Spalletti.
Ekhator si allena a parte
L'attaccante infortunato Jeff Ekhator, nel frattempo, si sta allenando sul campo secondario da solo col pallone e sembra quindi finalmente sulla via del recupero.
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