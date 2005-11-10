Juventus-Omonia, le probabili formazioni: Neto titolare, chance per Ekhator
Marco Pieracci
La Juventus cerca conferme, dopo il bel poker rifilato domenica scorsa al Venezia in campionato: nella quinta giornata di Europa League riceve la visita dell’Omonia Nicosia. Dieci punti nelle prime quattro per i bianconeri ancora imbattuti e a caccia della quarta vittoria su cinque per blindare l’accesso alla fase successiva della competizione. A dirigere la sfida dell’Allianz Stadium sarà l’inglese Samuel Barrott. Calcio d’inizio alle ore 21.
Come arriva la Juventus
Spalletti fa turnover per bilanciare le energie, consapevole dell’importanza che assume la trasferta di Como. Turno di riposo quindi per Vicario, con Neto pronto all’esordio stagionale tra i pali. Assai probabile che venga risparmiato inizialmente Bremer: Lucumì torna dal primo minuto al fianco di Gatti, ritrova la titolarità Cambiaso. In mediana resta fuori uno tra Douglas Luiz e Koopmeiners. Ekhator per la prima volta al centro dell’attacco, appoggiato da Conceicao, McKennie e Boga.
Come arriva l’Omonia
Due vittorie su Celta Vigo e NK Celje, altrettante sconfitte contro Benfica e Nec fin qui per la formazione cipriota, a quota 6 in classifica. Le cose vanno un po' peggio in patria, dove la squadra guidata dal tecnico norvegese Henning Berg si ritrova al quarto posto in compagnia del Pafos. L’undici di partenza scelto per contrastare la Vecchia Signora non dovrebbe discostarsi di molto da quello sceso in campo nell’ultima gara di Cyprus League pareggiata 1-1 in casa con l’Apoel.