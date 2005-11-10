Pallone d’Oro 2026, la rivelazione: Kane-Mbappé punto a punto, più di Rodri e Vinicius

Il Pallone d’Oro 2026 è stato assegnato per una manciata di punti di differenza. A rivelarlo è stato Vincent Garcia, direttore editoriale di France Football, che ha spiegato come la sfida tra Harry Kane e Kylian Mbappé sia stata una delle più equilibrate nella storia recente del premio.

Il centravanti del Bayern Monaco ha superato il fuoriclasse del Real Madrid, ma con un margine persino inferiore rispetto ai 41 punti che nel 2024 separarono Rodri da Vinicius Junior: "I due giocatori arrivati ai primi posti, Kane e Mbappé, erano davvero vicinissimi. La differenza è stata minima", ha spiegato Garcia, raccontando anche l’andamento della votazione: Mbappé era stato davanti per gran parte del periodo di scrutinio, prima della rimonta finale dell’inglese.

Una corsa resa ancora più interessante dal fatto che il francese arrivava da una stagione straordinaria dal punto di vista individuale, con numeri da record e un Mondiale da protagonista, mentre Kane ha fatto valere una stagione da capogiro con il Bayern e l'Inghilterra: 73 gol complessivi tra club e nazionale, oltre ai trofei conquistati in Germania. Il verdetto ha quindi premiato l’inglese, che a 33 anni ha raggiunto il punto più alto della sua carriera, e ha lasciato Mbappé a bocca asciutta.