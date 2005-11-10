Kayode incanta in azzurro, l'agente: "Un orgoglio vedere Michael a questi livelli"

Nel corso dell'intervista concessa all'edizione odierna di Tuttosport, Giuseppe Pesce, agente di Kayode, ha raccontato: "E’ un orgoglio vedere Michael a questi livelli. Ero anche a Bursa lunedì per il suo esordio e al momento del gol ho provato un’emozione fortissima. Pensate che mi sono dovuto pure contenere nell’esultanza; perché noi italiani eravamo circondati dalla polizia. Perciò sono rimasto composto, anche se dentro stavo esplodendo. E’ stato un debutto incredibile, degno della trama di un film".

L'obiettivo ovviamente è non fermarsi qui: "Il bello viene adesso: l’essere arrivato a giocare titolare in nazionale - racconta - è solamente un punto di partenza per fare sempre meglio. Michael ha ancora grandi margini di miglioramento".

Infine il procuratore si è soffermato sulle qualità del ragazzo che maggiormente lo hanno colpito: "Mi ha sorpreso per l’umiltà incredibile che lo contraddistingue e per il sapere affrontare ogni situazione sempre col sorriso. Anche quando le cose non giravano nel migliore dei modi gli ultimi mesi a Firenze, Michael non si è mai abbattuto e ha tirato dritto per la sua strada. I fatti gli hanno dato ragione con il passaggio in Premier League voluto fortemente da tutti e arrivato in un momento difficile in cui giocava poco".