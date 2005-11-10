Serie C, 14ª giornata: il Ravenna festeggia con Ronaldinho, lo Spezia non si ferma

Domenica ricca di gol ed emozioni nella 14ª giornata di Serie C. Nel Girone A il Cittadella pareggia 2-2 contro la Folgore Caratese, mentre la Juventus Next Gen supera nettamente il Treviso con un 3-0 firmato Konaté, Montero e Merola. Si chiude sull'1-1 la sfida tra Novara e Lecco, mentre Pergolettese e Pro Vercelli non vanno oltre lo 0-0.

Nel Girone B prosegue la marcia dello Spezia, che supera 3-0 il Vado e consolida il primato. Vince anche il Pescara, 3-1 contro la Sambenedettese, mentre il Latina travolge 4-0 il Campobasso. Spettacolare il 4-2 della Vis Pesaro sulla Pianese, con una tripletta di Konaté, e il 3-2 del Gubbio sul Grosseto. Pareggio per 2-2 tra Guidonia Montecelio e Ostiamare. A completare la giornata la vittoria del Ravenna nel derby contro il Forlì: un 2-0 firmato Donati e Rabbi, nella serata speciale del ritorno in campo di Ronaldinho.

Nel Girone C spicca il successo della Salernitana, che si aggiudica il big match contro il Catania grazie alla rete di Achik e rilancia le proprie ambizioni. Il Potenza capolista travolge 4-0 la Scafatese, mentre la Cavese supera 1-0 il Crotone. Successo esterno del Savoia, che espugna Giugliano per 3-2. Vittorie anche per Barletta, 2-0 sull'Altamura, e Cosenza, che batte 2-1 la Casertana.

SERIE C - 14ª GIORNATA

GIRONE A

Ospitaletto-Dolomiti Bellunesi 1-0

55' Nessi

Albinoleffe-Union Brescia 1-2

39' Marras (UB), 50' Mandelli (A), 90+2' Balestrero (UB)

Arzignano Valchiampo-Alcione 3-2

17' Latki (AV), 40' Mattioli (AV), 45+4' Morselli (A), 54' Palombi (A), 69' Moretti (AV)

Renate-Desenzano 3-3

17', 41' e 80' Anelli (R), 53', 55' e 90+5' Santini (D)

Carpi-Giana Erminio 1-1

50' Sall (C), 54' Ballabio (G)

Lumezzane-Trento 1-2

45'+6 Accornero (T), 70' Boffelli (L), 90'+3 Benedetti (T)

Novara-Lecco 1-1

6' Sidler (L), 41' Da Graca (N)

Cittadella-Folgore Caratese 2-2

45+5' rig. Vacca (FC), 68' Ignatov (C), 86' Mezsargs (FC), 88' Ekuban (C)

Juventus Next Gen-Treviso 3-0

15' Konate, 55' Montero, 76' Merola

Pergolettese-Pro Vercelli 0-0

Classifica: Cittadella 32, Union Brescia 31, Trento 30, Ospitaletto 25, Arzignano Valchiampo 24, Treviso 22, Lecco 21, Alcione 18, Pergolettese 18, AlbinoLeffe 17, Pro Vercelli 17, Lumezzane 16, Desenzano 14, Novara 14, Juventus Next Gen 14, Carpi 14, Giana Erminio 12, Renate 12, Dolomiti Bellunesi 10, Folgore Caratese 9

GIRONE B

Latina-Campobasso 4-0

21' Baez, 63' Castorri, 69' Plescia, 82' De Cristofaro

Reggiana-Livorno 0-0

Vis Pesaro-Pianese 4-2

19' Fabrizi (P), 37', 43' e 72' Konate (VP), 39' Bailo (VP), 59' Ercolani (P)

Gubbio-Grosseto 3-2

12' Minta (Gu), 19' Gaddini (Gr), 21' Meconi (Gu), 29' Ciraudo (Gr), 68' Ghirardello (Gu)

Guidonia Montecelio-Ostiamare 2-2

66' Spinosa (O), 86' Ferrari (GM), 90' Vertainen (GM), 90+7' Parigini (O)

Pescara-Sambenedettese 3-1

7' Valzania (P), 18' Erradi (P), 44' Inglese (P), 76' Candellori (S)

Spezia-Vado 3-0

40' Cazzadori, 66' Jimenez, 750 Joselito

Ravenna-Forlì 2-0

36' Donati, 58' Rabbi

Lunedì 16 novembre

Ore 20.45 - Perugia-Torres (diretta (Rai Sport)

Mercoledì 25 novembre

Ore 18.00 - Atalanta U23-Pineto

Classifica: Spezia 38, Ravenna 32, Pescara 25, Grosseto 23, Torres 22*, Reggiana 21, Guidonia Montecelio 21, Livorno 21, Campobasso 19, Latina 18, Atalanta U23 18*, Pineto 17*, Perugia 17*, Vado 16, Forlì 15, Pianese 13, Gubbio 11, Sambenedettese 10, Ostiamare 10, Vis Pesaro 8*

* una partita in meno

GIRONE C

Casarano-Picerno 3-1

24' e 69' Patierno (C), 45+2' Pugliese (P), 53' Grandolfo (C),

Bari-Foggia 3-2

4' Del Sole (F), 22' Mantovani (B), 25' Mendicino (B), 30' Butic (B), 90'+3 Seck (F)

Giugliano-Savoia 2-3

6' Martina (S), 28' Balde (G), 38' Nepi (S), 76' Yeboah (S), 90+1' Udoh (G)

Cavese-Crotone 1-0

49' Fusco

Potenza-Scafatese 4-0

1' Selleir, 52' Russo, 54' D'Auria, 90+5' Petrungaro

Salernitana-Catania 1-0

57' Achik

Barletta-Altamura 2-0

71' e 75' Matheus da Silva

Cosenza-Casertana 2-1

7' Energe (Co), 28' Cimino (Co), 77' Manconi (Ca)

Lunedì 16 novembre

Ore 20.30 - Sorrento-Monopoli

Mercoledì 26 novembre

Ore 14.30 - Audace Cerignola-Inter U23

Classifica: Potenza 35, Bari 26, Catania 22, Scafatese 21, Audace Cerignola 20*, Monopoli 20*, Inter U23 20*, Casertana 20, Sorrento 20*, Cavese 19, Picerno 19, Barletta 18, Salernitana 18, Casarano 18, Altamura 16, Giugliano 16, Foggia 15, Savoia 15, Cosenza 13, Crotone 1*°

* una partita in meno

° penalizzato di 6 punti