La Juventus la ribalta: Kalulu offre, ancora Yildiz. Cagliari sotto 2-1
Nel recupero concesso nel primo tempo, la Juventus ribalta tutto. Grande azione sulla destra dei bianconeri, scambio tra McKennie e Kalulu, salito in avanti per offrire un buon servizio per Kenan Yildiz: nuovamente il '10' turco si rivela glaciale di fronte alla porta, scartando un avversario e trovando il 2-1. Cagliari rivoltato come un calzino.
Editoriale di Niccolò Ceccarini Napoli, per il centrocampo c'è il sogno Goretzka. In lista anche Frattesi, Atta e Frendrup. Inter, Caprile resta in pole position per il dopo Sommer. Il Galatasaray in pressing su Lookman
Serie B, le ufficiali di Palermo-Carrarese: Inzaghi cambia volto ai rosanero, Calabro punta sulla solidità
