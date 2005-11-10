Crisi continua in casa Fiorentina: è arrivato un altro ko contro l'Udinese. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com al momento non è previsto che la squadra viola prosegua il ritiro che andava avanti da giovedì scorso. Dopo aver fatto ritorno a Firenze, dalla trasferta in Friuli, i giocatori di Vanoli sono infatti rientrati alle loro abitazioni. Si vedrà solo in un secondo momento se verrà deciso di cambiare strategia o di continuare. Da domani verrà presa la decisione se proseguire o meno con il ritiro.

Il pensiero di Vanoli sul ritiro

Da parte sua, il tecnico Paolo Vanoli in conferenza stampa aveva specificato dopo la partita che non si trattava di un ritiro vero e proprio, dal suo punto di vista. Queste erano state le sue parole:

Dice di aver visto una reazione, intendeva in generale dopo il ritiro o dopo il gol di Lovric?

"Non ho mai detto che era un ritiro, era un modo per stare insieme. A Monza l'abbiamo persa in malo modo, sarei stato più arrabbiato avessimo giocato in maniera uguale. Oggi affrontavamo una squadra molto fisica, ho provato nel finale a mettere Atta nella zona della punta per dare imprevedibilità e Goncalves tra le linee per costruire uno spazio, infatti lì siamo stati pericolosi, era l'unico modo per esserlo contro questa Udinese. La squadra è partita in maniera concentrata, la frerschezza che c'era prima però ora l'abbiamo occupata e questo è il primo aspeto da liberare".