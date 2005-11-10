Niente ritiro, posto che per Vanoli non si è mai trattato di un vero e proprio ritiro: dopo la sconfitta rimediata contro l'Udinese i giocatori viola sono rientrati nelle proprie abitazioni, la squadra avrà 48 ore libere e la ripresa degli allenamenti è prevista mercoledì. Dopodiché non si proseguirà appunto con la misura che era stata presa da giovedì scorso. L'obiettivo è quello di concedere alla squadra due gironi per staccare visto che probabilmente il problema è anche mentale.

Il pensiero di Vanoli sul ritiro

Da parte sua, il tecnico Paolo Vanoli in conferenza stampa aveva specificato dopo la partita che non si trattava di un ritiro vero e proprio, dal suo punto di vista. Queste erano state le sue parole:

Dice di aver visto una reazione, intendeva in generale dopo il ritiro o dopo il gol di Lovric?

"Non ho mai detto che era un ritiro, era un modo per stare insieme. A Monza l'abbiamo persa in malo modo, sarei stato più arrabbiato avessimo giocato in maniera uguale. Oggi affrontavamo una squadra molto fisica, ho provato nel finale a mettere Atta nella zona della punta per dare imprevedibilità e Goncalves tra le linee per costruire uno spazio, infatti lì siamo stati pericolosi, era l'unico modo per esserlo contro questa Udinese. La squadra è partita in maniera concentrata, la frerschezza che c'era prima però ora l'abbiamo occupata e questo è il primo aspeto da liberare".