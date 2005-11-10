La Serie A fa felice le squadre turche. Dopo dodici giornate disputate, la classifica capocannonieri della Super Lig, infatti, è dominata da calciatori che sono transitati, con esiti diversi, nel nostro campionato. Le prime sette posizioni vedono tutti attaccanti che, nel corso della loro carriera, hanno infatti legato il loro nome al campionato italiano seppur con fortune alterne.

Domina Vlahovic, ci sono tante meteore

La doppietta che ha trascinato il Besiktas di Vincenzo Italiano alla vittoria per 2-4 in casa del Konyaspor ha permesso a Dusan Vlahovic di raggiungere in solitaria la vetta della graduatoria. Per il centravanti serbo quelle di ieri sono state le reti numero 10 e 11 dell'avventura turca che lo vede per il momento leader incontrastato delle aree di rigore in campionato.

A sorpresa, alle sue spalle, troviamo poi Gift Orban punta di diamante dei curda del Amedspor, club alla prima partecipazione della sua storia alla Super Lig e che al momento veleggia al quarto posto in zona Europa. I meriti vanno tanti ai 10 gol siglati dall'ex Verona, che in Italia ricordiamo soprattutto per la rissa con un tifoso scaligero che gli ha fatto finire in anticipo lo scorso campionato, messo fuori rosa dalla dirigenza.

A quota 9 gol troviamo ovviamente l'ex Fiorentina e Roma Momo Salah del Trabzonspor, l'ex Napoli Victor Osimhen del Galatasaray e l'ex Parma Adrian Benedyczak, il quale si sta ritrovando al Kasimpasa dopo un biennio (il 2024/25 e 2025/26) piuttosto impalpabile in maglia ducale, condizionato anche da diversi infortuni tra cui quello grave alla caviglia.

Un gradino sotto per Eldor Shomurodov, meteora in Serie A con Genoa, Roma, Spezia e Cagliari ma decisivo in Turchia con l'Istanbul Basaksehir dove ha già segnato 31 gol dal 2025. Chiude la graduatoria, a 7 gol, l'ex Lazio Vedat Muriqi. Se nella Capitale il kosovaro è considerato da tanti tifosi come uno dei più grandi flop della recente storia biancoceleste, opposto è il ricordo dei supporters del Maiorca, dove il 'Pirata' ha timbrato per 58 volte di cui 23 nell'ultima stagione. Tanti gol che non sono riusciti a salvare il club balearico ma che hanno spinto il Fenerbahce in estate a sborsare ben 15 milioni per portarlo ad Istanbul.