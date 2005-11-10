Lazio, Pinamonti: "Gol che sa di liberazione. Voglio ripagare la fiducia"

17.03 - La Lazio ottiene la quinta vittoria nelle prime sei giornate battendo 3-1 il Monza di Ivan Juric grazie alle reti di Tavares, Isaksen e Pinamonti. Tra pochi minuti il calciatore biancoceleste Andrea Pinamonti interverrà dalla sala stampa dello Stadio Olimpico. Segui la diretta testuale su TUTTOmercatoWEB.

17.43 - È iniziata la conferenza stampa di Andrea Pinamonti.

Che significato ha per te questo gol?

"In questo gol c'è tanto, c'è una grande liberazione perché so che in queste prime partite con la Lazio non ho dato il giusto contributo. Lo sapevo perché sono arrivato in ritardo di condizione, ero nettamente indietro rispetto ai compagni. Questo è un tipo di calcio al quale non ero abituato, con questa sosta lunga ho avuto modo di mettere minuti nelle gambe. Sto sempre meglio, in questo gol c'è la voglia di ripagare per la fiducia della società".

Ha inciso la pressione su questo inizio di stagione?

"In questa prima parte di campionato non c'entrano le pressioni, era solo una questione fisica perché ero in ritardo di condizione. In una piazza così importante non si guarda all'io, si guarda alla squadra che sta facendo benissimo. Voglio ripagare la fiducia di tutti, mi auguro che questo sia il primo gol di una serie che possa essere sempre più grande".

Ci racconti come stai vivendo questo momento della Lazio?

"In Serie A non ci sono partite scontate, sapevamo che anche oggi sarebbe stata difficile. La abbiamo indirizzata benissimo nel primo tempo, poi sono subentrate le difficoltà nella ripresa. La nostra forza è il gruppo, il clima è sereno nonostante i lavori siano duri in allenamento. C'è però sempre grande disponibilità e questo ce lo portiamo in campo anche nelle difficoltà come a inizio secondo tempo. Mantenendo questo riusciremo a fare belle cose".

Come stai vivendo la concorrenza con Noslin? Hai avuto modo di sentire Immobile?

"No, non ho avuto modo di sentire Immobile. La concorrenza è molto sana, con Noslin vado d'accordo e in allenamento ci stimoliamo, ci fermiamo in allenamento a fare esercizi per gli attaccanti. Ovviamente tutti vogliono giocare, è inutile girarci intorno, ma l'importante è il clima che stiamo registrando in gruppo".

Quanto ti manca per stare al top?

"Questo lo valuteremo quando metterò minuti nelle gambe, riesco a tenere sempre più gli allenamenti mentre all'inizio facevo fatica. Il mister richiede un gioco molto dispendioso, più giochi e più migliori. È solo questione di tempo, ma la cosa più importante è che sono felice di essere qui".

17.49 - È terminata la conferenza stampa di Andrea Pinamonti.