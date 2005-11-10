Il mister della Lazio Gennaro Gattuso ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il match contro il Lecce vinto per 3-0 e valido per la 12^ giornata di Serie A.

Più orgoglioso dei gol prodotti o dell'atteggiamento della squadra?

"Della mentalità e della voglia. Oggi non siamo partiti benissimo, ma dopo la squadra ha fatto bene in possesso e in non possesso. Loro sono scomodi, ti giocano sempre addosso. Per noi è fondamentale avere questo atteggiamento".

Mix tra calcio diretto, riconoscere gli spazi e possesso alla spagnola.

"E' per come si allenano. Vedendo l'atteggiamento in settimana, alla vigilia non ero preoccupato. C'è grande spirito e grandissima applicazione, dobbiamo continuare su questa strada. E' merito loro, ci stanno mettendo mentalità, voglia e senso di appartenenza. Merito ai ragazzi, stanno facendo qualcosa di incredibile".

Che idea ha su Rovella?

"Può dare più verticalizzazione, quando prende palla guarda subito in avanti. Deve riempire la gamba e ci darà una mano. Bisogna parlare di Dele-Bashiru, meriterebbe di più. A Rovella dobbiamo dare minuti nelle gambe, ci può dare una mano ed è un giocatore importante".

C'è ancora qualcosa che non ha visto?

"Non mi baso sulle palle che sbagliamo, ci sta perché giochiamo ad alta velocità. Mi interessa la mentalità ed è una sorpresa per come questa squadra sta tenendo botta. Sono soddisfatto, vuoi sempre qualcosa in più ma a questi ritmi qua l'errore tecnico delle volte ci sta. Dentro non si entrava, dovevamop andare sull'esterno. Possiamo migliorare la lettura della partita".