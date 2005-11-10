Nel primo pomeriggio di oggi (fischio d'inizio alle ore 14) si sono giocate sei partite di qualificazioni alla prossima Coppa d'Africa. Erano impegnati tre giocatori della nostra Serie A e uno di B: era titolare ed è rimasto in campo fino in fondo con l'Angola nella vittoria per 1-0 in Sud Sudan il difensore Kialonda Gaspar del Lecce (Luvumbo, ex Cagliari, è invece rimasto in panchina), un'ora in campo con la Nigeria invece per Fisayo Dele-Bashiru della Lazio, nello 0-0 delle Super Eagles in Tanzania. Ultimi ma non ultimi, i fratelli Oyono: Jeremy dello Spezia era titolare ed è stato in campo per tutti e 90 i minuti più recupero, solo panchina invece per Anthony del Frosinone.