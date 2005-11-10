Le partite di oggi: il programma di sabato 21 novembre
Giacomo Iacobellis
Sarà un sabato all'insegna del calcio internazionale, con i principali campionati europei pronti a tornare protagonisti. Dalla Serie A alla Premier League, passando per Bundesliga, Ligue 1 ed Eredivisie, sono numerose le sfide in programma questo 21 novembre. Di seguito gli appuntamenti da non perdere, a partire dalle prime gare valide per il 12° turno del massimo campionato italiano.
SERIE A
15:00 Como-Cagliari
15:00 Lazio-Lecce
18:00 Parma-Roma
20:45 Napoli-Torino
SERIE B
15:00 Ascoli-L.R. Vicenza
15:00 Carrarese-Entella
15:00 Modena-Juve Stabia
15:00 Sampdoria-Benevento
15:00 Südtirol-Cremonese
17:15 Catanzaro-Palermo
19:30 Empoli-Pisa
SERIE C – GIRONE A
14:30 Treviso-Pergolettese
17:30 Folgore Caratese-Arzignano
17:30 Giana Erminio-Juventus U23
SERIE C – GIRONE B
14:30 Ostiamare-Atalanta U23
14:30 Vado-Latina
17:30 Campobasso-Vis Pesaro
17:30 Pineto-Pescara
SERIE C – GIRONE C
14:30 Audace Cerignola-Barletta
14:30 Inter U23-Potenza
14:30 Monopoli-Cavese
17:30 Crotone-Cosenza
17:30 Savoia-Sorrento
PREMIER LEAGUE
13:30 Manchester City-Fulham
16:00 Aston Villa-Sunderland
16:00 Bournemouth-Nottingham
16:00 Chelsea-Leeds
16:00 Coventry-Crystal Palace
16:00 Tottenham-Ipswich
18:30 Newcastle-Arsenal
BUNDESLIGA
15:30 Elversberg-Friburgo
15:30 Francoforte-Hoffenheim
15:30 Leverkusen-Paderborn
15:30 Borussia Mönchengladbach-Borussia Dortmund
15:30 Union Berlino-RB Lipsia
18:30 Schalke-Stoccarda
LIGUE 1
17:15 Nizza-PSG
20:45 Lens-Tolosa
20:45 Lilla-Lione
20:45 Monaco-Auxerre
20:45 Strasburgo-Brest
LALIGA
14:00 Alaves-Deportivo La Coruña
16:15 Rayo Vallecano-Valencia
18:30 Siviglia-Betis
21:00 Real Madrid-Celta Vigo
EREDIVISIE
16:30 NEC Nijmegen-PSV
18:45 Feyenoord-Excelsior
18:45 Utrecht-Cambuur
21:00 Groningen-Heerenveen
21:00 Telstar-Zwolle
TAÇA DE PORTUGAL
12:00 Atlético-Casa Pia
15:00 Mafra-Arouca
16:00 AVS-Tondela
17:00 Estoril-Felgueiras
18:00 Marítimo-Chaves
19:00 Sporting-União da Serra
21:30 Vitória Guimarães-Braga