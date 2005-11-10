Tante domande anche sui singoli per Roberto D'Aversa, che in conferenza stampa ha parlato così di Luca Lipani, centrocampista del Sassuolo che domani potrebbe partire titolare contro il Genoa: "Ha giocato lunedì sera, ha fatto 96 minuti, lo conosco perché nello staff dell'U21 c'è una persona che me ne parla bene, come ragazzo e come persona. Conosco l'allenatore dell'U21, li allena come se fosse un club, quindi questo è un vantaggio per noi allenatori perché rimangono allenati, nel suo caso è stato un bene che sia andato in Nazionale. Lui può ricoprire tutti i ruoli in un centrocampo a tre, ma in un futuro può giocare nei due mediani in un centrocampo a due. Deve strutturarsi a livello fisico, ma si è ben presentato".

Sebastiano Esposito non ha avuto una sosta semplice.

"Sebastiano ha sbagliato un calcio di rigore, è ammirevole che si sia preso questa responsabilità, ma per le sue qualità ha il dovere di prendere la porta, altrimenti l'ammirazione si trasforma in delusione. Io credo che Sassuolo sia la piazza ideale per la sua crescita, per trovare la sua reale dimensione, però sul suo percorso in nazionale ragionerei anche sul fatto che Mancini lo ha utilizzato da titolare, lui corre tanto, l'immagine è quel rigore sbagliato, ma vado a ragionare anche su tutti gli aspetti positivi, nelle altre gare ha giocato bene, soprattutto dopo la prima partita con il Belgio dove lui non ha giocato poi giocando con i tre attaccanti è andato a vincere la partita".

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