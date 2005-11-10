Due danesi padroni della Mole Antonelliana. Oliver Provstgaard e Gustav Isaksen trascinano nuovamente la Lazio a Torino e firmano un'altra vittoria pesantissima per la squadra di Gennaro Gattuso. A un mese e mezzo di distanza dal successo dell'Allianz Stadium, la coppia danese biancoceleste firma la vittoria anche all'Olimpico Grande Torino. Prima un colpo di testa del centrale, poi un mancino a giro sul secondo palo dell'esterno per mettere il sigillo sui tre punti. Con la Juve finì 0-3 in un vero e proprio trionfo, ieri il gol di Che Adams ha riaperto il match ma non ha tolto alla Lazio l'undicesima vittoria nelle prime tredici giornate. E proprio le due trasferte di Torino possono rappresentare due momenti chiave della stagione biancoceleste. Entrambe concluse con una vittoria che parla danese.

Lazio, dalla Juve al Torino: Provstgaard e Isaksen firmano due vittorie pesantissime

Un mese e mezzo fa la Lazio si presentava a Torino per affrontare la Juventus con entusiasmo, ma anche con dei punti interrogativi sui big match. Fino a quel momento nell'unico scontro diretto i biancocelesti si erano fatti rimontare due gol dal Milan e sette giorni prima della sfida all'Allianz Stadium c'era stata la sofferenza casalinga col Monza. La testa di Provstgaard e il mancino a giro di Isaksen hanno dato consapevolezza alla Lazio, regalando tre punti preziosissimi per il morale e la classifica. Ieri contro il Toro invece è arrivata la vittoria della maturità, nonostante tre assenze pesantissime come quelle di Sutalo, Tavares e Taylor. Tre titolarissimi di Gattuso, assenze nascoste ancora una volta dalla coppia danese. Oltre al gol Provstgaard ha giganteggiato al centro della difesa, mentre Isaksen ha già eguagliato il numero di reti realizzate lo scorso anno. E l'inverno deve ancora arrivare, ma a Roma soffia il vento del nord portato dalla coppia danese Provstgaard-Isaksen.