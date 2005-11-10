Manifesta inferiorità: l'Italia perde di nuovo col Belgio e saluta la Nations League

L'Italia è fuori dalla Nations League 2026/27. La squadra di Roberto Mancini stasera ha perso 4-1 a Bruxelles contro il Belgio e ha chiuso il gruppo A1 al terzo posto, alle spalle dei diavoli rossi e della Francia che ha battuto la Turchia. Nonostante l'iniziale vantaggio azzurro firmato Pio Esposito allo stadio Re Baldovino non c'è stata storia: già prima della mezz'ora i padroni di casa erano avanti 3-1 grazie alle reti di De Cuyper, Ngoy e Doku, poi a dieci dal termine il milanista Moreira ha fissato il punteggio sul definitivo 4-1.

Donnarumma il migliore dell'Italia

Il migliore dell'Italia nonostante le quattro reti incassate è stato il capitano Donnarumma. "Non eravamo fenomeni dopo la Francia, non siamo scarsi adesso", le parole del numero uno del Manchester City. L'altra sufficienza è stata al centravanti Esposito che ha sbloccato il match dopo undici minuti, ma che nel finale ha anche sbagliato un rigore. I suoi numeri sono comunque importantissimi: 10 reti in 15 gare con la Nazionale, ha già raggiunto grandi attaccanti in termini di realizzazioni come Cassano e Zola. Dall'altro lato, De Bruyne e Doku hanno letteralmente dominato il match: per entrambi 8 in pagella.

L'analisi del CT

Al termine della gara, questa l'analisi di Roberto Mancini: “Penso che abbiamo fatto un po’ di fatica a livello fisico, che abbiamo pagato un po’ la partita con la Francia. Eravamo un po’ in difficoltà fisica. Però sono stati migliori e hanno meritato di vincere, Eravamo partiti bene, volevamo fare quella partita lì. Poi abbiamo preso subito il pareggio e non siamo riusciti a recuperare. Capita che gli altri siano migliori. Rifarebbe le scelte iniziali? Sì, le ho fatte perché volevo vedere due giocatori che non avevo mai visto a certi livelli Koleosho e Pisilli. Sono due giocatori bravi, la sofferenza è stata nella squadra, non nel giocatore".