Lazio, la sosta non porta buone notizie: nuovo stop per Marusic. out anche Gudmundsson

La pausa per le nazionali non ha avuto l’effetto sperato in casa Lazio. Il tecnico Gennaro Gattuso, infatti, non è riuscito a sfruttare lo stop del campionato per recuperare tutti i giocatori fermi ai box e si ritrova a fare i conti con una nuova emergenza.

Se da una parte arriva una buona notizia con il rientro di Dele-Bashiru, dall’altra l’infermeria biancoceleste registra un nuovo ingresso: Albert Gudmundsson. A preoccupare maggiormente, però, è la situazione legata ad Adam Marusic, ancora una volta costretto a rallentare il proprio percorso di recupero. Secondo quanto riportato dal Messaggero, il terzino montenegrino avrebbe accusato un nuovo problema muscolare dopo aver provato ad accelerare i tempi per tornare a disposizione già nella sfida contro il Monza. Un tentativo di forzare la condizione che avrebbe portato a un nuovo stop, complicando ulteriormente il suo rientro.

Per Marusic ora si apre una nuova corsa contro il tempo con l’obiettivo di tornare convocabile per la sfida del 18 ottobre contro la Juventus, indicata come la prima possibile occasione per rivederlo in campo. Una situazione che non fa sorridere Gattuso, chiamato a gestire una rosa ancora condizionata dagli infortuni proprio nel momento in cui la stagione entra nella fase più delicata.