Lecce, Liguori: "Portiamo avanti un progetto anche quando cambiano gli interpreti"

Intervistato da CalcioLecce.it, il vicepresidente dei salentini Corrado Liguori ha parlato degli avvicendamenti in società che ci sono stati in estate: "Sono state delle vicende importanti. Con Pantaleo Corvino e Sandro Mencucci abbiamo condiviso dei momenti importanti e significativi del club. Nel rispetto delle decisioni prese da ciascuno di loro, si volta pagina e si va avanti. Il club va avanti, ci sono dirigenti e giocatori che vanno e vengono. Rimane il club, rimane il Lecce, rimane questa dirigenza salentina che porta avanti un progetto anche quando cambiano gli interpreti.

Colgo l’occasione per ringraziare Pantaleo Corvino e Sandro Mencucci, lo faccio per la prima volta pubblicamente. Dobbiamo tanto a Corvino, veramente tanto, ha ribaltato le sorti del club. Bisogna essere oggettivi e ha fatto un lavoro senza precedenti nella direzione tecnico-sportiva. Per la sua sostituzione siamo andati su un profilo conosciuto come Stefano Trinchera. Ci auguriamo che nel tempo l’allievo superi il maestro. Corvino è stato un fuoriclasse, gli diremo centomila volte grazie ma ora l’auspicio è che Trinchera lo eguagli e lo superi.

Lecce con dirigenza locale? Siamo merce rara e saremo sempre più rari nel nostro calcio. I sacrifici sono enormi per competere a certi livelli. Bisogna trovare qualcuno che possa supportarci in un progetto più ambizioso, differente. Il mio auspicio è di trovare soggetti che si uniscano a noi per rafforzare ulteriormente il Lecce".