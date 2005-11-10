Lecce, Liguori: "Portiamo avanti un progetto anche quando cambiano gli interpreti"
Andrea Piras
Intervistato da CalcioLecce.it, il vicepresidente dei salentini Corrado Liguori ha parlato degli avvicendamenti in società che ci sono stati in estate: "Sono state delle vicende importanti. Con Pantaleo Corvino e Sandro Mencucci abbiamo condiviso dei momenti importanti e significativi del club. Nel rispetto delle decisioni prese da ciascuno di loro, si volta pagina e si va avanti. Il club va avanti, ci sono dirigenti e giocatori che vanno e vengono. Rimane il club, rimane il Lecce, rimane questa dirigenza salentina che porta avanti un progetto anche quando cambiano gli interpreti.
Colgo l’occasione per ringraziare Pantaleo Corvino e Sandro Mencucci, lo faccio per la prima volta pubblicamente. Dobbiamo tanto a Corvino, veramente tanto, ha ribaltato le sorti del club. Bisogna essere oggettivi e ha fatto un lavoro senza precedenti nella direzione tecnico-sportiva. Per la sua sostituzione siamo andati su un profilo conosciuto come Stefano Trinchera. Ci auguriamo che nel tempo l’allievo superi il maestro. Corvino è stato un fuoriclasse, gli diremo centomila volte grazie ma ora l’auspicio è che Trinchera lo eguagli e lo superi.
Lecce con dirigenza locale? Siamo merce rara e saremo sempre più rari nel nostro calcio. I sacrifici sono enormi per competere a certi livelli. Bisogna trovare qualcuno che possa supportarci in un progetto più ambizioso, differente. Il mio auspicio è di trovare soggetti che si uniscano a noi per rafforzare ulteriormente il Lecce".