Svolta istituzionale significativa per il futuro del Torino: la Giunta comunale guidata dal sindaco Stefano Lo Russo ha approvato oggi la delibera che dichiara il pubblico interesse della proposta presentata il 9 novembre dal club di Urbano Cairo. Il piano riguarda sia lo Stadio Olimpico Grande Torino sia il Centro Sportivo Robaldo, prevedendo investimenti di riqualificazione, ammodernamento e manutenzione interamente a carico del proponente a fronte di una concessione con diritto di superficie fino a 90 anni.

L'annuncio

"Con questa deliberazione compiamo un altro passo concreto verso il futuro dello Stadio Olimpico Grande Torino - ha dichiarato il sindaco Stefano Lo Russo - dopo aver liberato lo stadio dalle ipoteche che per vent’anni ne avevano condizionato le prospettive, abbiamo lavorato per creare le condizioni di una sua valorizzazione strutturale. Oggi questo percorso entra in una fase nuova. Vogliamo costruire le condizioni per investimenti importanti, capaci di riqualificare lo stadio e il Robaldo, valorizzando due luoghi simbolici per il calcio e per la nostra città. Stiamo procedendo con determinazione e con la massima attenzione alla tutela dell’interesse pubblico, perché il nostro obiettivo è dare a Torino impianti moderni e una prospettiva solida per i prossimi decenni". Questo quanto ripreso da Calcio e Finanza.

Prossimi step

Il riconoscimento del pubblico interesse apre ora la fase degli approfondimenti progettuali e finanziari che porterà alla presentazione del progetto definitivo da parte della società granata e alla successiva gara ad evidenza pubblica. Per accelerare i tempi, Palazzo Civico inserisce un apposito emendamento al Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al Bilancio di previsione all'esame del Consiglio comunale. Allo stesso tempo, per evitare vuoti gestionali alla scadenza dell'attuale convenzione fissata al 31 dicembre 2026, la delibera assicura al Torino la possibilità di continuare a disputare le gare interne tramite un provvedimento ponte temporaneo fino alla conclusione dell'iter. Con questo progetto strutturale, tra stadio e centro sportivo granata, accresce sensibilmente il valore patrimoniale e l'appeal del club sul mercato internazionale, offrendo una prospettiva concreta tanto per l'attuale proprietà quanto per eventuali nuovi investitori interessati a rilevare la società.