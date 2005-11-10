Presente a Dubai per le World Legends Padel Tour, l'ex attaccante della Roma Diego Perotti ha parlato a Sky Sport dell'attualità giallorossa. Queste le sue considerazioni, iniziando da un giudizio su Gian Piero Gasperini: "Avendolo avuto non mi sorprendo dell'atteggiamento della squadra. Conosco l'impronta offensiva che dà alle squadre, anche noi al Genoa segnavamo tantissimo. L'approccio che ha alle partite è sempre stato giusto a parte quei secondi tempi con Real e United. I giocatori lo seguono, sono tutti mentalizzati con un Malen che fa la differenza".

Che ricordi ha di lui?

"A me salvò la carriera. Quando arrivai dal prestito in Argentina la mia carriera era in discesa. Sono arrivato che non parlavo la lingua, in una squadra che doveva salvarsi. Gasp mi ha cambiato a livello fisico e a livello mentale. Mi ha fatto tornare quella voglia di giocare a calcio che poi mi ha permesso di andare alla Roma e di tornare in Nazionale. Lo ricordo con tanto affetto".

Le è capitato di rivederlo?

"Sono passato un paio di volte a salutarlo e gli scrivo. Sono molto riconoscente con chi mi ha aiutato".

Che impressione le sta facendo il Genoa di De Rossi?

"Ci tengo tanto alla squadra, alla città e a Daniele che si meritava questa riconoscenza da allenatore. Il modo in cui è andato via da Roma non è stato giusto e sono contento che abbia ribaltato la situazione. Sono contento che piano piano il Genoa sta ritrovando buoni risultati".

Di Nico Paz che ne pensa?

"Già l'anno scorso aveva fatto capire ciò che poteva essere e ora si sta confermando. Fabregas è stato bravo nella gestione. Anche in Nazionale sta dimostrando di essere pronto. Il numero 10? Qualcuno prima o poi dovrà prenderlo, mi auguro che sia un ragazzo come lui. Però non mettiamo al livello di Messi perché gli faremo solo male. Nico ha comunque tutto per far bene con quel numero"

A lei nell'Argentina la fece esordire un certo Diego Armando Maradona...

"Lui mi ha fatto esordire. Quando il miglior giocatore al mondo ti considera pronto per indossare la maglia della Nazionale è sempre speciale. Mi chiamò lui e mi disse di venire con voglia. Fu breve e intenso, com'era Diego".