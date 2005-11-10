Il Venezia prova a voltare pagina dopo il pesante 4-0 incassato contro la Juventus, a Torino: domani, venerdì 27 novembre, alle 20.45 la sfida allo stadio Penzo, contro il Bologna. Il tecnico arancioneroverde, Davide Nicola, parlerà a breve in conferenza stampa per presentare il match.

Inizia la conferenza stampa.

Arriva il Bologna: come va affrontata questa partita? Il Bologna ha cambiato marcia con Palladino.

"È così. Dopo il cambio di allenatore c'è stato un cambiamento nel Bologna con un trend importante. Nelle ultime 5 ne hanno vinte 4, con un pareggio. Non è che ci concentriamo su questo, abbiamo già affrontato squadre con un andamento simile. Ci concentriamo sul fatto di credere che possiamo fare la nostra partita, come stiamo dimostrando, aggiustando qualcosina. Mi riferisco ai grandi 50 minuti contro la Juventus, perché sono stati grandi 50 minuti: dobbiamo aumentare giocando così per tutta la partita".

Vedremo qualcosa di diverso in attacco?

"In questo momento sono convinto che stiamo dimostrando di tenere tutti sulla corda, per dare a tutti le possibilità al momento giusto. Visti i giocatori che stiamo utilizzando, citando anche Dagasso e Fanne che hanno avuto spazio nell'ultima sfida, all'interno del nostro percorso che dura solo da 6 partite, con me. Ci sono delle condizioni che sono legate ad alcune dinamiche di inclusione legate ad altri giocatori per allargare la rosa ancora di più. Allo stesso tempo dobbiamo fortificare la nostra identità e di poterla portare avanti. Possibile che ci siano alternanze, come abbiamo già fatto".

Avete lavorato in particolare sull'identità e sull'aspetto mentale, oltre che tattico?

"Noi ci lavoriamo tutti i giorni. Analizziamo in maniera metodica ciò che stiamo facendo di buono, e non sono poche cose, oltre a quello che dobbiamo migliorare. Il miglioramento a volte è anche mantenere ciò che stai già facendo, non è scontato. Parlo quotidianamente con i miei ragazzi di questo. Serve capacità di resistere al dolore, al fastidio che provi quando non riesci ad ottenere ciò che vorresti. Fa tutta la differenza del mondo. La differenza la fa chi ha la capacità di restare in gioco, costantemente. Quei minuti in cui abbiamo subito 4 gol a Torino sono forse l'unica eccezione".

A proposito di questa eccezione vista con la Juventus: come se la spiega? Teme che possa avere riflessi psicologici negativi?

"Io non lavoro sulle motivazioni, ma sui comportamenti. In quei 20 minuti volevamo riprendere un risultato, che si poteva riprendere, vedi il palo di Halhal o la traversa di Yeboah, ma lo puoi fare se sei ancora 1-0, non con un passivo così importante. Non abbiamo sbagliato nell'essere aggressivi, ma perché abbiamo voluto strafare in alcuni momenti. Ognuno voleva dare qualcosa in più rispetto a quello che ha. In quei momenti serve essere lucidi. Attraverso i video i ragazzi si sono resi conto che stavano facendo una grande partita fino al 50'. Uscire da quello spartito significa mettersi in condizione di rischio, perché perdi equilibri e non ce lo possiamo permettere. Ci saranno altre difficoltà: si sta lì e si resiste, da squadra".

Le occasioni sprecate hanno avuto come protagonista in negativo Adams. Non sta rendendo come ci aspettavamo: cosa gli manca, serenità, lucidità perché corre troppo?

"Che corra troppo non direi. Corre quello che deve, come i compagni. Ma questo vale per tutti: ci sono certi momenti in cui la corsa può essere più efficace ed ottimale, ci si sposta per un motivo da uno spazio all'altro. Se devo fare un'analisi di Akor, devo dire che da quando ci sono io ha già avuto la possibilità di avere almeno 3 gol, più gli assist che ha fornito ai compagni. È un giocatore ed una persona che mi piace per l'impegno e la dedizione che ci mette. Si annienta individualmente, gli interessa essere utile per la squadra. Non vedo un problema per i nostri attaccanti. Vedo un processo di crescita che richiede ancora tempo per dedicarsi a determinate situazioni per avere più fluidità e qualità. Sono convinto e contento della squadra che ho a disposizione. Hanno qualità che anche loro stanno scoprendo".

Come sta Adorante? Sarà convocato?

"Sta molto meglio. Oggi, dopo l'allenamento, faremo un debriefing con l'area medica e vediamo a che punto è. C'era ancora qualcosa che mancava a livello prestativo, ma poca roba. Poi ci incontreremo con la società e vedremo quale sarà la situazione legata a lui. Ma non vedo problematiche da questo punto di vista. Io sono assolutamente concentrato sul presente. Quando arriveranno poi le dinamiche legate alla valutazione del numero di giocatori che comporrà la rosa e che dovrà essere definito al massimo, ci sarà tempo per parlarne, io ho le idee chiare".

Le è mai venuta l'idea di provare la difesa a 4, o un centrocampo a rombo?

"Un centrocampo a rombo, se strutturato e sostenuto da giocatori che riescano a garantire gli appoggi larghi avrebbe anche un senso. Altrimenti non mi piace convogliare il gioco solo al centro: ritengo che in questa categoria ci siano giocatori preparati e bravi, per cui giocare solo passando attraverso il centro aumenta altri rischi. Devi essere convinto a passare dal centro quando ce n'è bisogno e contro squadre che occupano il campo in un certo modo".