Malagò commissario FIGC, è arrivata l'approvazione all'unanimità del Consiglio nazionale del CONI

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Malagò commissario FIGC, è arrivata l'approvazione all'unanimità del Consiglio nazionale del CONITMW
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Simone Bernabei
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06.10.2026 14:24Serie A
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Il Consiglio nazionale del CONI ha approvato all'unanimità il commissariamento della FIGC con la nomina a commissario di Giovanni Malagò. Un passaggio formale necessario, dopo la votazione sempre all'unanimità della Giunta arrivata nelle scorse ore.
Malagò sarà quindi il commissario della FIGC nel percorso di avvicinamento alle prossime elezioni che dovranno tenersi entro e non oltre il 31 gennaio del 2027 e nelle quali lo stesso dirigente potrà presentarsi come candidato, questa volta col tesseramento e con tutti i requisiti necessari all'elezione.
Fonte: Lorenzo Beccarisi
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