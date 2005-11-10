Malagò verso il ruolo di commissario della FIGC, Italia U21 all'Europeo: le top news delle 22

Giovanni Malagò commissario della FIGC. È l’ipotesi, secondo quanto raccolto da TMW, che nelle ultime ore sta prendendo quota alla vigilia della giornata decisiva al CONI, dove domani prima la Giunta e poi il Consiglio Nazionale saranno chiamati a pronunciarsi sul possibile commissariamento della Federcalcio per il mancato tesseramento del suo presidente al momento della candidatura. Uno scenario apparentemente paradossale, ma che avrebbe una sua logica giuridica. Di questa soluzione si discuterà anche domattina, quando Luciano Buonfiglio incontrerà Malagò prima della Giunta convocata alle 13.

Intanto è arrivato un comunicato: "La Lega Calcio Serie A si dissocia e prende le distanze dalla apparente querelle giuridica di cui non comprende i fondamenti in diritto e le ragioni politiche. Giovanni Malagò, candidato in primis dalla Serie A, è stato eletto con largo margine e la stessa Serie A continua a manifestargli completo supporto. Pur nel rispetto dei principi e delle regole della Federazione e del Coni, la Lega Calcio Serie A ritiene il commissariamento del tutto inopportuno, anche perché potrebbe condurre nel caos il calcio, in una fase delicatissima. Anche alla luce della chiara posizione espressa dall’UEFA, si raccomanda e si auspica il rispetto dell’autonomia del calcio italiano".

Ruben Amorim, tecnico del Milan, ha parlato ai microfoni di SportMediaset all'inizio della settimana che porterà i rossoneri a sfidare il Sassuolo al Mapei: "Non so cosa succederà in merito alle rotazioni di squadra che farò. Non sto pensando a dare spazio a tutti, ma a schierare l'undici migliore per vincere. Modric? Quando noi giochiamo bene è spesso perché Luka gioca bene. Ci aspettiamo molto da lui, non mi interessa la sua età, ma ciò che vedo in settimana e ciò che voglio vedere nei weekend. Ramos? So che ha grandi pressioni, è un giocatore del Milan. A questo deve abituarsi e io voglio solo che continui ad allenarsi come è solito fare".

L'Inter ritrova Hakan Calhanoglu. Secondo quanto riportato da FCInterNews, per la prima volta oggi il turco si è allenato totalmente con la squadra e di conseguenza si candida anche per una maglia da titolare alla ripresa contro il Parma. Chivu dovrà capire come gestirlo dopo l'infortunio agli adduttori per evitare che possa avere delle ricadute e fermarsi di nuovo. Nessun problemi anche per Ange-Yoan Bonny, che è rientrato dagli impegni con la Costa d'Avorio ed è già al lavoro ad Appiano Gentile: per lui si tratta della gara dell'ex. L'unico calciatore che prosegue il lavoro a parte è John Stones, che si era accasciato a terra in seguito a un problema al flessore durante il match contro l'Udinese. Difficile ipotizzare la sua presenza sabato.

Serviva una vittoria con almeno due gol di scarto, è arrivata una goleada con un risultato tennistico. L'Italia Under 21 di Silvio Baldini ha ufficialmente staccato il pass per l'Europeo di categoria della prossima estate, grazie al 6-2 con il quale ha battuto la Polonia nell'ultima gara del Gruppo E, chiuso a pari merito proprio con gli avversari di oggi ma terminato al primo posto grazie al vantaggio negli scontri diretti.

Giovanni Malagò, presidente della FIGC, ha parlato al sito ufficiale della Federazione, complimentandosi con l'Italia Under 21, che ha battuto 6-2 la Polonia: "La qualificazione all’Europeo e il primo posto nel girone, conquistati con un risultato così netto, sono un motivo di grande soddisfazione per tutta la FIGC e per il calcio italiano. Complimenti a Silvio Baldini, al suo staff e a tutti i ragazzi per il lavoro svolto e per aver dimostrato, partita dopo partita, qualità, carattere e senso di appartenenza. L’Under 21 è un patrimonio fondamentale del nostro movimento e risultati come questo confermano che stiamo costruendo con convinzione il futuro della Nazionale”.

Non solo Malagò, anche Claudio Ranieri, direttore tecnico dell'Italia, ha voluto congratularsi con l'Italia Under 21, che si è qualificata ll'Europeo di categoria battendo 6-2 la Polonia a Pescara, dove era presente anche l'ex tecnico della Roma: "Faccio i miei complimenti alla squadra e allo staff che oggi, davanti a quasi 10.000 persone, hanno entusiasmato il pubblico. Con Baldini in panchina, la Nazionale Under 21 ha dimostrato di avere identità e valori che si sono poi riflettuti sul campo. Il percorso di queste qualificazioni all’Europeo è un chiaro segnale di quanto i talenti vadano coltivati attraverso tempo e fiducia: il calcio italiano non può prescindere dalla crescita delle generazioni future".

Andrea Abodi, ministro per lo sport e i giovani, interpellato dai cronisti presenti all'Adriatico sull'ipotesi di commissariamento della FIGC, ha risposto così, come si legge sul Quotidiano del Sud: "Io mi aspetto stasera, mi aspetto una serata azzurra, perché è l’unica cosa della quale ho voglia di interessarmi perché domani è il CONI che si interroga al suo interno e io ho rispetto per quello che comunque verrà deciso. Mi auguro che si esca decorosamente da una situazione che in questi giorni ha visto utilizzare parole inappropriate come nemici, guerra, come se fossimo su un fronte che non può essere quello sportivo, pressioni, che vengono raccontate e che diventano leggenda, ma che testimoniano comunque un modo di voler incidere sulle decisioni che secondo me non è mai quello giusto, perché lo sport deve essere quello che dice di essere, e il comportamento sportivo non è non può essere soltanto richiesto agli altri, deve essere anche messo a disposizione da ognuno di noi, a partire dal sottoscritto che non fa parte del sistema sportivo. Io faccio parte del governo, ma devo essere il primo a comportarmi in un certo modo. E ripeto, comportamenti e linguaggi di questi giorni non sono coerenti con lo spirito dello sport".