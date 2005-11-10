Francia, Cherki cambia ancora numero di maglia: questa volta indosserà il 7

Il centrocampista offensivo della Francia Rayan Cherki non sembra aver ancora trovato il numero di maglia giusto con la sua nazionale. Con la selezione maggiore, dove è stato convocato per la prima volta nel giugno del 2025 infatti il classe 2003 ha indossato i numeri 25, 24, 14 e 9, quest’ultimo in occasione delle scorse gare di Nations League, a cui si aggiungono il 18, il 10 e il 13 vestiti con le selezioni giovanili transalpine.

Cherki prende la 7 di Dembele

In occasione delle sfide contro Italia e Turchia che chiuderanno la fase a gironi del torneo continentale Cherki cambierà nuovamente maglia lasciando la 9 indossata in precedenza a Eli Junior Kroupi e prendendo quella 7 che è stata spesso sulle spalle di Ousmane Dembele, oggi assente per un infortunio.