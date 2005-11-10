Massini nuovo presidente AIA, gli auguri di Malagò: "Nuova fase di stabilità e dialogo"
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Ivan Cardia
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10.10.2026 19:00Serie A
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A pochi minuti dall’elezione di Francesco Massini come nuovo presidente dell’AIA, arrivano i complimenti di Giovanni Malagò, attuale commissario straordinario della Federcalcio: “A Francesco Massini, nuovo presidente dell'Aia, rivolgo i miei più sinceri auguri di buon lavoro.
Si apre una nuova fase, che auspichiamo possa essere caratterizzata da stabilità e da un dialogo costruttivo e costante, in piena sinergia con tutte le componenti della FIGC. Gli arbitri rappresentano un presidio fondamentale di rispetto delle regole, e come tali vanno tutelati, valorizzati e sostenuti nel loro ruolo essenziale per il calcio italiano”.
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