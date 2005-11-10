Un'autentica serata di spettacolo al Georgios Karaiskakis, dove l'Olympiacos supera l'Iraklis con un clamoroso 6-2 al termine di una partita ricca di emozioni, ribaltamenti e gol di grande qualità. Gli ospiti sorprendono due volte i padroni di casa nel primo tempo, ma la squadra del Pireo reagisce e cambia volto nella ripresa. Grande protagonista Leon Bailey, autore di due gol e di giocate decisive nella rimonta.

Due volte avanti l'Iraklis, Olympiacos non cede

L'avvio premia la squadra di Walter Mazzarri, brava a contenere la pressione dell'Olympiacos e a colpire alla prima vera occasione. Al 23' Zoulievic sfrutta un assist verticale di Lopez e porta avanti gli ospiti. La risposta dei padroni di casa arriva immediata con Scipioni, che al 26' trova il pareggio con una conclusione potentissima dalla distanza.

La partita resta aperta e l'Iraklis torna avanti al 37' ancora con Zoulievic, dopo un'altra grande giocata di Lopez. Il gol viene inizialmente annullato per fuorigioco, ma il VAR corregge la decisione e conferma la rete. Prima dell'intervallo arriva però il momento più spettacolare: al 45'+3 Fortounis pennella dalla destra e Jota Silva firma il 2-2 con una rovesciata da applausi.

Bailey trascina la fuga dell'Olympiacos

La ripresa cambia completamente ritmo. Dopo un rigore prima assegnato e poi cancellato dal VAR (Mazzarri espulso nell'occasione)), l'Olympiacos prende il controllo della partita. Al 54' Bailey firma il sorpasso con una splendida azione personale e un preciso sinistro. Quattro minuti più tardi è ancora protagonista, stavolta con un assist per Marius, autore del 4-2 con una spettacolare conclusione al volo. L'Iraklis crolla e i padroni di casa dilagano. Dopo un rigore ripetuto per un'invasione in area e trasformato da Bailey all'80', arriva anche il definitivo 6-2 firmato Gonzalez, che chiude una rimonta da applausi. Un secondo tempo da grande squadra per l'Olympiacos, che ora si prepara ad affrontare il Milan in Europa League.