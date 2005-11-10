La corsa ai CAF Awards 2026 entra nel vivo. La Confederazione Africana di Calcio ha ufficializzato le nomination per i riconoscimenti che celebrano i migliori protagonisti del calcio continentale. Sono cinque le categorie annunciate: dal premio di miglior giocatore africano dell'anno a quelli riservati ad allenatori, giovani e portieri, fino al riconoscimento per la miglior nazionale. Tra i candidati spiccano nomi di primo piano come Achraf Hakimi, Sadio Mané, Brahim Diaz e Pape Gueye, mentre Capo Verde, Marocco e Senegal si contendono il premio riservato alla squadra dell'anno.

Giocatore dell’anno

- Achraf Hakimi (PSG)

- Pape Gueye (Villarreal)

- Brahim Diaz (Real Madrid)

- Sadio Mané (Al Nassr)

- Ismael Saibari (Bayern Monaco)

Allenatore dell’anno

- Pedro Leitão Brito “Bubista” (Capo Verde)

- Mohamed Ouahbi (Marocco)

- Pape Thiaw (Senegal)

Miglior giovane dell’anno

- Yan Diomandé (Real Madrid)

- Ayyoub Bouaddi (Manchester City)

- Ibrahim Mbaye (Aston Villa)

Miglior squadra dell’anno

- Capo Verde

- Marocco

- Senegal

Miglior portiere dell’anno

- Vozinha (Capo Verde)

- Yassine Bounou (Marocco)

- Édouard Mendy (Senegal)