CAF Awards 2026, tutte le nomination: Hakimi, Mané e Brahim Diaz in corsa
Luca Bargellini
La corsa ai CAF Awards 2026 entra nel vivo. La Confederazione Africana di Calcio ha ufficializzato le nomination per i riconoscimenti che celebrano i migliori protagonisti del calcio continentale. Sono cinque le categorie annunciate: dal premio di miglior giocatore africano dell'anno a quelli riservati ad allenatori, giovani e portieri, fino al riconoscimento per la miglior nazionale. Tra i candidati spiccano nomi di primo piano come Achraf Hakimi, Sadio Mané, Brahim Diaz e Pape Gueye, mentre Capo Verde, Marocco e Senegal si contendono il premio riservato alla squadra dell'anno.
Giocatore dell’anno
- Achraf Hakimi (PSG)
- Pape Gueye (Villarreal)
- Brahim Diaz (Real Madrid)
- Sadio Mané (Al Nassr)
- Ismael Saibari (Bayern Monaco)
Allenatore dell’anno
- Pedro Leitão Brito “Bubista” (Capo Verde)
- Mohamed Ouahbi (Marocco)
- Pape Thiaw (Senegal)
Miglior giovane dell’anno
- Yan Diomandé (Real Madrid)
- Ayyoub Bouaddi (Manchester City)
- Ibrahim Mbaye (Aston Villa)
Miglior squadra dell’anno
- Capo Verde
- Marocco
- Senegal
Miglior portiere dell’anno
- Vozinha (Capo Verde)
- Yassine Bounou (Marocco)
- Édouard Mendy (Senegal)