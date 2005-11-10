In vista della sfida di campionato di domenica alle 15 a Reggio Emilia tra Sassuolo e Napoli, il nome di Sebastiano Esposito incrocia le vicende di campo con le strategie di mercato del club azzurro. L'attaccante è ormai inserito nel giro della Nazionale guidata da Roberto Mancini e punto fermo degli emiliani prima con Aquilani e ora con D'Aversa.

Questo nonostante un avvio di stagione complicato e soli due gol segnati contro Juventus e Lazio, in nove presenze. Seba è uno dei primi obiettivi del direttore sportivo Giovanni Manna e del tecnico Massimiliano Allegri per il mercato di gennaio, dopo un primo tentativo fatto in estate.

Incontro con l'agente

Durante l'ultima sosta, come riporta La Gazzetta dello Sport si è svolto un incontro a Castel Volturno tra Manna e l'agente del giocatore per valutare la fattibilità dell'operazione, che ha già ottenuto il gradimento del presidente Aurelio De Laurentiis; l'operazione resta complessa poiché il Sassuolo, che detiene il cartellino in prestito dal Cagliari con diritto di riscatto a 10 milioni, necessita prima di un sostituto per la corsa salvezza. Come vi abbiamo raccontato, quello di Esposito non è l'unico nome: il Napoli monitora su tutti Gustavo Varela del Monza, in attesa di capire che tipo di concorrenza si formerà.