A gennaio il Napoli cercherà una nuova sistemazione per Lorenzo Lucca, ormai sembra chiaro veramente a tutti. La mossa fatta in estate dal club azzurro (forse più per mancanza di reali compratori che per una specifica volontà o piano tecnico) di tenerlo e provarlo come vice-Hojlund fino a qui non ha restituito praticamente nulla a Max Allegri, che era tra gli sponsor del centravanti ma pure lui all'apparenza indirizzato verso l'alzata della bandiera bianca.

Lo stipendio blocca molte piste

In Serie A le realtà che potrebbero essere interessate a Lucca non mancano, a partire magari da quell'Udinese in cui ha fatto tanto bene da meritare un investimento da oltre 30 milioni di euro fatto per lui dal Napoli un anno e mezzo fa. C'è però un aspetto che può tagliar fuori quasi tutte le candidate del massimo campionato nostrano ed è l'ingaggio. Il possente centravanti classe 2000, infatti, percepisce circa 2 milioni di euro netti all'anno dal Napoli, una somma che non troppi club di A possono permettersi ora. Uno sì, in realtà, ed è il Bologna: i rossoblù si sono mossi con primi contatti nelle scorse settimane, ma per poter arrivare a Lucca dovrebbero quantomeno prima liberare la casella attualmente occupata da Dovbyk.

Cessione alla metà di quanto speso

Quanto potrebbe costare Lucca? Tra prestito e riscatto, il Napoli lo ha pagato oltre 36 milioni di euro di solo cartellino. Difficile pensare che oggi possa puntare a più della metà: in fondo, da un certo punto di vista, potrebbe essere un affare.